Мощные взрывы и клубы дыма: РФ ударила ракетами по Днепру

В Днепре прогремели взрывы / Скриншот

Во вторник, 28 июня, российские оккупационные войска нанесли новый ракетный удар по территории Украины.

По обстрел попал город Днепр. Мэр Днепра Борис Филатов в Facebook сообщил о ракетной атаке РФ.

По его данным, ракетная атака российской армии на город произошла около 17:00.

"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", - отметил мэр.

Отметим, что в Сети очевидцы уже опубликовали в соцсетях фото и видео столбов дыма после попадания российских ракет.

Добавим, что о том, куда именно попал враг, информации не поступало.

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Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. По предварительным данным сообщалось о 18 погибших, за медицинской помощью обратились 59 человек, из них 25 госпитализированы, еще 36 человек считаются пропавшими без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Осуждение террористической атаки РФ на торговый центр в Кременчуге выразили многие мировые лидеры.

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