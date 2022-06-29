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"Конец еще далеко": Макрон спрогнозировал, когда завершится война в Украине

29 июня 2022, 02:10

Россия не может и не должна выиграть в войне против Украины, подчеркнул президент Франции.

макрон, украинские военные
Макрон спрогнозировал, когда завершится война в Украине/ Reuters, Генштаб ВСУ

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, война в Украине точно не завершится в ближайшие недели или месяцы. Он подчеркнул, что вряд ли такие сроки реальны.

Об этом он заявил во время общения с прессой на полях саммита G7, пишет "УНИАН". При этом Макрон высказал свой прогноз относительно возможных сроков завершения войны. Он отметил, что надеется на завершение боевых действий до конца года.

"Никто не подпишется под тем, что война закончится в ближайшие недели или месяцы. Я очень надеюсь, что это произойдет до конца года", – отметил он.

При этом французский президент подчеркнул, что Россия не может и не должен выиграть в войне против Украины, и отметил, что западные партнеры будут поддерживать Украину до тех пор, когда она победит РФ.

"Наша поддержка Украины и наши санкции против России продлятся столько, сколько нужно, и с необходимой интенсивностью – ближайшие недели и месяцы", – подчеркнул Макрон.

Напомним, в ВСУ объяснили, какая техника способна защитить Украину от ракетных ударов РФ. С такой задачей эффективнее всего могут справиться западные установки NASAMS, IRIS и Patriot.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил о том, что сейчас наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей.

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