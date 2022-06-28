В ВСУ объяснили, какая техника способна защитить Украину от ракетных ударов РФ/ На фото установка Patriot: defense.gov, ГСЧС Украины

Чтобы защитить Украину от ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов, нужны новейшие системы противовоздушной обороны. С такой задачей эффективнее всего могут справиться западные установки NASAMS, IRIS и Patriot.

Иностранные партнеры знают, какое именно оружие нужно Украине для защиты от агрессии РФ. Об этом рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат в комментарии 24 канала.

Одна из самых мощных систем – NASAMS. Как сообщалось ранее, США собираются объявить, что они предоставят нашему государству такие системы. Сейчас такие установки защищают Вашингтон и ряд отдельных регионов Америки.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, NASAMS – очень эффективны. Они могут работать самостоятельно и со скрытых позиций, также их преимущество в том, что они могут мобильно сворачиваться.

Читайте такжеОтслеживает до 72 целей и выпускает 54 ракеты за 12 секунд: что известно о системе ПВО NASAMSТакже он напомнил, что Германия пообещала передать Украине системы противовоздушной обороны IRIS.

Однако лучшим для противовоздушной обороны являются установки Patriot. Но сейчас у Украины нет возможностей их получить, отметил спикер.

"Если бы у нас был такой один комплекс большой дальности Patriot, он мог бы отогнать самолет, которые приближаются к украинской границе и запускают ракеты. Это было бы сдерживающей силой", – пояснил он.

ЗРК NASAMS – что о нем известно

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это зенитно-ракетный комплекс средней дальности. Система стреляет ракетами SL-AMRAAM.

Такой комплекс может поражать ракетами цели, которые находятся на расстоянии более 160 километров.

Основное назначение NASAMS – противовоздушная оборона, уничтожение воздушных целей на средних и малых высотах.

РСЗО HIMARS уже эффективно применяется на фронте

Напомним, в Украину уже прибыли мощные реактивные системы залпового огня HIMARS от США. Украинские военные уже успели применить их на фронте и показали видео удара по оккупантам с таких ракетных установок.

Как сообщалось ранее, ВСУ уничтожили с HIMARS два склада с боеприпасами оккупантов на Луганщине.

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