ВСУ ударили из HIMARS: на Луганщине горят 2 склада боеприпасов оккупантов

ВСУ ударили из HIMARS по двум скалдах оккупантов на Луганщине/ скрин из видео, Википедия

На Луганщине горят два склада с боеприпасами оккупантов. Первый пожар вспыхнул в Зимогорье, которое находится под временной оккупацией российских захватчиков.

Об этом сообщается в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций. При этом автор сообщения отмечает, что склад расположен в 50 километрах от позиции украинских воинов, намекая, каким именно оружием ВСУ могли ударить по вражеской цели.

"Склад боеприпасов в Зимогорье во временно оккупированной Луганской области передает привет!" – говорится в сообщении.

При этом под оккупированным Алчевском горит еще один склад с боеприпасами врага. Об этом сообщается в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины". отмечается, что по складам ВСУ ударили из HIMARS.

"Под оккупированным Алчевском на Луганщине минус 2 руснявых склада БК. HIMARS работают очень точно и хорошо", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украину уже прибыли мощные реактивные системы залпового огня HIMARS от США. Украинские военные уже успели применить их на фронте и показали видео удара по оккупантам с таких ракетных установок.

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