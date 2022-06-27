Более 100 тел погибших под завалами одного дома: в Мариуполе обнаружили страшную находку

В Мариуполе обнаружили более 100 тел погибших под завалами одного дома/ Telegram Андрющенко, скрин

В оккупированном россиянами Мариуполе нашли еще одно место массовой гибели местных мирных жителей.

Под завалами одного из домов обнаружили более 100 тел погибших. Они ушли из жизни в результате попадания в здание российской авиабомбы. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

При этом он отмечает, что оккупанты даже не планируют доставать тела из-под завалов, чтобы похоронить.

"Мариуполь. На сейчас. Новые печальные находки. При обследовании зданий в Левобережном районе в доме с попаданием авиабомбы на перекрестке пр. Победы и бул. Меотиды найдено более 100 тел погибших от бомбежки. Тела до сих пор под завалами. Изъятие и захоронение оккупанты не планируют", – написал Андрющенко.

Также он рассказал, что в Мариуполе российские захватчики продолжают проводить эксгумацию тел погибших. В первую очередь тела выкапывают на территории школ и детских садов.

После эксгумации возле школ и детсадов оккупанты обрабатывают ямы от запаха. Там, где захоронения были найдены на улицах и по дворам, ямы не обрабатывают.

Ранее сообщалось, что российские военные проводят "перепись населения" среди жителей Мариуполя. Людей заставляют предъявлять личные документы. При этом россияне запрещают местным жителям покидать Мариуполь. В городе постоянно работают несколько съемочных групп российских телеканалов, которые хотят показать "мирную жизнь".

Напомним, защитник Мариуполя растрогал рассказом о боях в городе. Бойцы полка Нацгвардии "Азов", которые невероятно долго защищали Мариуполь, делились последним куском еды с мирными жителями.

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