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Делились с мирными жителями последней едой: защитник Мариуполя растрогал рассказом о боях в городе

25 июня 2022, 15:31

Украинские воины, защищавшие Мариуполь, считали своим долгом из последних сил помогать мирным жителям, оказавшимся заложниками развязанной Кремлем войны.

Боец, Азовсталь
Олег (позывной "Галерея") / Скриншот из видео и t.me/polkazov

Бойцы полка Нацгвардии "Азов", которые невероятно долго защищали Мариуполь, делились последним куском еды с мирными жителями, которые стали заложниками развязанной Россией войны. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал боец Олег (позывной "Галерея").

"Мы понимали четко, что людям неоткуда брать еду, они оказались заложниками ситуации. Если бы мы не помогали им - я тогда не понимаю вообще, по какой причине я ношу эту форму", - рассказал воин.

Потом Олег рассказал, как в марте во время вылазки с остатками бензина, которые они хотели отнести мариупольцам, он и побратимы вступили в неравный бой с оккупантами.

"Когда подъезжали к спуску, который шел в сторону "Азовстали" - по нам открыли огонь с пятиэтажек недостроенных. Мы остановились, вышли с машины, сказали: ребят, мы свои. Они сказали нам положить оружие и снять бронежилеты. После этого я заметил три "Тигра" вражеских. Мы приняли решение не сдаваться в плен, обернулись назад, взяли автоматы - ну и они начали нас расстреливать", ‒ рассказывает "Галерея".

Олег был тяжело ранен (всего пять ран), но, благодаря храбрым мирным жителям, сумел добраться по своих позиций и рассказать о расположении противника.

"Я понимал, что времени у меня мало, у меня было 5 пулевых ранений. Я перекинулся через какой-то забор слева. Не понимал, куда мне идти. Просто двигался в сторону своих позиций. Я полз, затем падал, снова полз, пытался встать, опять падал. […] Я приехал на позиции, рассказал друзьям, что произошло, своему взводу. Они оказали мне первую медицинскую помощь, наложили три турникета - на две ноги и правую руку, руку зашили, забинтовали, обработали раны. Но, к сожалению, никто не понимал в тот момент, что у меня таз сломан. Я сам не понимал. И одна из пуль находилась в бедре, ее я самостоятельно доставал потом уже на "Азовстали", ‒ рассказывает он.

3 июня, после лечения и реабилитации, "Галерея" вернулся на фронт. Мужчина признается ‒ сейчас он больше всего на свете хочет возвратить попавших в плен к россиянам побратимов. И параллельно очищать Украину от оккупантов.

"Буду здесь до тех пор, пока российская армия полностью не уйдет с территории Украины", ‒ подытожил Олег.

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Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что большинство военных, эвакуированных из мариупольского завода "Азовсталь", находятся на оккупированной территории Донецкой области.

До того 6 июня украинский президент Владимир Зеленский рассказал ‒ российские оккупанты удерживают в плену более 2 с половиной тысячи украинских защитников Мариуполя.

"Там действительно чуть больше, чем две с половиной тысячи. Точнее сказать сложно", – говорил украинский лидер.

Позднее российский пропагандистский портал ТАСС заявлял - представители командования полка Нацгвардии "Азов", которые попали в плен после многодневной осады в Мариуполе на заводе Азовсталь, сейчас находятся в следственном изоляторе "Лефортово" в центре Москвы

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Автор: Егор Бунин
Азов новости Мариуполя новости Украины война России и Украины
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