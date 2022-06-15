Ходите и оглядывайтесь: в Мариуполе партизаны начали бороться с оккупантами

В Мариуполе партизаны начали бороться с оккупантами / скриншот из видео и Maxar Technologies

На руинах практически уничтоженного русскими войсками Мариуполя (Донецкая область) начали бороться с оккупантами украинские партизаны. Об этом написал в своем Telegram-канале советник градоначальника Петр Андрющенко.

По его словам, партизаны сожгли пять единиц российской техники и убили одного оккупанта.

"Мариуполь. Сопротивление. Город не принял оккупацию. Понемногу пассивное сопротивление от саботажа переходит в активную фазу", – написал Андрющенко.

Кроме того, чиновник говорит ‒ 9 июня в районе Таганрогского шоссе на стоянке техники российского МЧС вдруг и внезапно полностью сгорели два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина точная – поджог.

Также Андрющенко говорит, что Причем ранение оказалось смертельным.

"Факт остается фактом. Больше ничего не могу комментировать - по понятным причинам. Говорим вам, негодяи ‒ начинайте оглядываться по сторонам. Возмездие уже рядом", – подытожил чиновник.

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Напомним, ранее Петр Андрющенко сообщал о том, что российские оккупанты собираются запускать новый сезон в драмтеатре в Мариуполе, который они сами же разбомбили.

"Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой", – сказал он.

До того сообщалось, что в разбомбленном российскими оккупантами драмтеатре в Мариуполе погибло около 600 человек – это почти вдвое больше того количества, как считалось ранее. При этом люди, которым удалось выжить, отмечают, что число погибших внутри и за пределами здания театра может быть еще крупнее.

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