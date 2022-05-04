В Драмтеатре Мариуполя погибли вдвое больше людей, чем думали: журналисты озвучили страшные цифры

В драмтеатре Мариуполя погибли вдвое больше людей, чем думали – AP/ Мариупольский горсовет

В разбомбленном российскими оккупантами драмтеатре в Мариуполе погибло около 600 человек – это почти вдвое больше того количества, как считалось ранее. При этом люди, которым удалось выжить, отмечают, что число погибших внутри и за пределами здания театра может быть еще большим.

Об этом заявили журналисты The Associated Press после проведенного расследования. Все свидетели отмечают, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от здания, и никто из них не выжил.

Также свидетели рассказали, что комнаты и коридоры внутри театра были переполнены, на каждые 3 квадратных метра свободного пространства находился примерно один человек.

Журналисты AP в своем расследовании воссоздали то, что происходило в драмтеатре Мариуполя в тот трагический день. Для этого они пользовались свидетельствам тех, кто выжил, планами этажей театра, всеми доступными фотографиями и видео, которые были сделаны в театре до и после трагедии, а также привлекли экспертов.

Журналисты создали реконструкцию 3D-модели плана здания. В ее создании участвовали и непосредственные свидетели трагедии, которым удалось выжить – они подробно описали, где и как прятались люди.

По оценкам свидетелей, в здании во время удара авиабомбой находились около 1 тысячи человек. После авиаудара выбраться удалось около 200 людям – примерно такое количество человек, бежавших из драмтеатра, видели свидетели.

Также в расследовании AP опровергаются заявления РФ, якобы это украинские силы разрушили театр, или что Драмтеатр мог быть украинской военной базой. Отмечается, что ни один свидетель не видел в здании украинских военных. Свидетели отмечают, что без сомнения ракета ударила со стороны оккупантов. Кроме этого, захватчики не могли не знать, что это чисто гражданская цель – ведь всем было известно, что это самое большое бомбоубежище города с детьми.

Удар авиабомбой по Драмтеатру

16 марта войска Путина сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались беженцы, потерявшие дом. Позже в Мариупольском горсовете отмечали, что своей бомбой оккупанты убили минимум 300 человек.

Напомним, 4 мая рашисти прорвались на Азовсталь. Там идут ожесточенные бои с защитниками нет связи. Российские оккупанты обстреливают позиции украинской армии из артиллерийских установок, самолетов, танков и кораблей.

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