Оккупанты убили своей бомбой в мариупольском Драмтеатре минимум 300 человек - горсовет

Остатки Драмтеатра в Мариуполе / Svoi.city

По данным очевидцев, после бомбардировки россиянами Драматического театра, в подвале которого скрывались сотни человек, погибли около трехсот горожан. Об этом рассказали представители Мариупольского горсовета.

"Драматический театр цинично уничтожили вестники "русского мира". Этих фашистов XXI века не остановила ни огромная надпись ДЕТИ, ни заявления самих людей, что там только мирные — женщины, дети, пожилые люди. Оккупант знал, куда бьет. Знал, какие могут быть последствия, и все равно бомбы упали на место, ставшее убежищем для сотен мариупольцев. Не может быть и никогда не будет объяснения этой бесчеловечной жестокости", - заявили они.

Читайте также"Там скрываются сотни людей": россияне сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр Мариуполя

Напомним, 16 марта российская авиация сбросила бомбу на драматический театр в городе Мариуполь.

В тот момент в здании находились сотни местных жителей, сообщает в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

"16 марта российская авиация сбросила мощную бомбу на помещение драматического театра в Мариуполе. Здание театра было местом пристанища для сотен мариупольцев, которые потеряли свои дома в результате бомбардировки и обстрелов города со стороны российской армии",- говорится в заявлении МИД.

В результате авиаудара была разрушена часть здания, а многие люди оказались под завалами.

Количество пострадавших долго невозможно утонуть из-за постоянных обстрелов оккупантов.