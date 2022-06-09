В Мариуполе от русского снаряда вместе с семьей погибла глава "Службы по делам детей"

По информации местных СМИ, завалы дома удалось разобрать, но до конца опознать тела погибших (Наталья Красильниковой и ее семьи) нет возможности.
В Мариуполе вместе с семьей трагически погибла от обстрела оккупантов местная чиновница Наталья Красильникова, которая долго работала руководителем управления "Службы по делам детей". Такое сообщение опубликовали представители пресс-службы Мариупольского городского совета.
Красильникова погибла вместе со всей семьей ‒ супругом и двумя дочерьми – Ангелиной и Ренатой. Их дом уничтожил снаряд российских агрессоров.
"Ее знают, как человека с большим сердцем. Помогала найти любящую семью сиротам. Всегда выступала за счастливое детство и делала все для этого. С первых дней войны Наталья, рискуя собой, занималась эвакуацией детей-сирот и воспитанников домов семейного типа. Она их спасала от обстрелов", ‒ говорят в горсовете.
Более того, агрессоры не позволили родственникам забрать личные вещи убитых. А дальше — родственников погибших оккупанты попытались обвинить в мародерстве.
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Напомним, ранее легендарный голливудский актер и звезда рестлинга Джон Сина встретился с Михаилом Рогожиным ‒ 19-летним юношей с синдромом Дауна, которому удалось эвакуироваться из уничтоженного русскими оккупантами Мариуполя.
Рогожин, который уехал из Мариуполя в марте, встретился со своим кумиром, Синой, в Нидерландах, где они с семьей нашли приют.
До того советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорил, что в городе оказался убит Валерий Кирсанов, который в 2015 году наводил российские РСЗО "Грады" на микрорайон "Восточный".
"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мразь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", ‒ написал Андрющенко.
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