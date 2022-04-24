В Мариуполе снаряд оккупантов убил мужчину, направлявшего российские "Грады" на жилые массивы в 2015 году

Валерий Кирсанов / Novosti.dn.ua

В Мариуполе убит Валерий Кирсанов, который в 2015 году наводил российских РСЗО "Грады" на микрорайон "Восточный". Об этом на своем Telegram-канале написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мразь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", ‒ написал он.

Справка. 24 января 2015 года в результате артиллерийского обстрела российскими военными микрорайона "Восточный" в Мариуполе погиб 31 человек, а более сотни получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, значительным разрушениям подверглась инфраструктура микрорайона ‒ было повреждено 55 многоэтажных домов, а также домов в частном секторе, детские сады и школы.

25 января СБУ задержала Валерия Кирсанова, который корректировал огонь из русских "Градов" по "Восточному".

В июне 2019 года суд признал его виновным и приговорил его к девяти годам тюрьмы.

15 августа того же года Кирсанов вышел на свободу по "закону Савченко" (по которому один день пребывания в следственном изоляторе засчитывают за два дня лишения свободы в случае принятия заключенному обвинительного приговора).

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Напомним, ранее сообщалось, что один из высокопоставленных представителей оккупационных властей Владимир Коваленко погиб в Мариуполе.

До оккупации Донецка он занимал одну из руководящих должностей в воинской части 3004 внутренних войск МВД. Они занимались конвоем.

"В Мариуполе был ликвидирован Владимир Коваленко. Он из Донецка, и в оккупационных властях занимал должность "начальника управления вневедомственной охраны", - говорится в сообщении Управления стратегический коммуникаций ВСУ

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