Украинская разведка вычислила тысячи оккупантов, зверствовавших в Запорожье и Мариуполе

Украинская разведка вычислила тысячи оккупантов / фото УНИАН, Reuters

Украинские разведчики добыли новый список российских военных преступников, которые совершали убийства и учиняли издевательства над мирными жителями в Запорожском и Мариупольском направлениях. Об этом 23 апреля сообщили представители Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Каждый украинец должен знать их имена!"— отметили в Минобороны.

Полный список, в которых входят 1963 русских оккупанта, опубликован по нижеследующей гиперссылке: https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-177-otdelnoho-polka-morskoi-pekhoty-kaspyiskoi-flotylyy.html

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Напомним, ранее агентству конкурентной разведки Molfar удалось идентифицировать определенное количество российских оккупантов, которые устроили расправу над мирными украинцами в городе Буча, что на Киевщине. Как пишет портал НВ, большинство этих оккупантов ‒ представители Восточного военного округа, в частности, 64-й отдельной мотострелковой бригады и других соединений, дислоцированных в Хабаровском крае.

По словам Артема Старосека, руководителя Molfar, сейчас удалось идентифицировать около 500 российских солдат из 1060, которые, по предварительным данным, находились конкретно в Буче.