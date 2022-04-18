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Исследователи установили личности русских оккупантов, устраивавших зверства в Буче: фото

18 апреля 2022, 18:16

В основном, зверства в Буче устраивали 64-й отдельной мотострелковой бригады и других соединений, которые оказались дислоцированы в Хабаровском крае.

Оккупанты
Русские оккупанты / Коллаж НВ

Агентству конкурентной разведки Molfar удалось идентифицировать определенное количество российских оккупантов, которые устроили расправу над мирными украинцами в городе Буча, что на Киевщине. Как пишет портал НВ, большинство этих оккупантов ‒ представители Восточного военного округа, в частности, 64-й отдельной мотострелковой бригады и других соединений, дислоцированных в Хабаровском крае.

По словам Артема Старосека, руководителя Molfar, сейчас удалось идентифицировать около 500 российских солдат из 1060, которые, по предварительным данным, находились конкретно в Буче. Журналисты отобрали из последней сотни идентифицированных оккупантов пятерых ‒самых, в известном смысле, колоритных.

29-летний рядовой Олег Боженко из Хабаровска. В соцсети Одноклассники размещал в своем профиле цитаты Иосифа Сталина: "Нам нужны люди. Аборт прекращает жизнь, и потому ему не место в нашей стране". Также он поздравляет подписчиков с Октябрьской революцией, хвастается поездкой в Китай и походом "в качалку". На профиле в Instagram волонтеры идентифицировали членов его семьи: отца, мать, двух братьев и сестру.

Кацап

27-летний рядовой Яков Карбусов, 27 лет. Хабаровск. Из профиля Вконтакте следует, что он служит по контракту в армии РФ. Последний раз был в сети 15-го апреля. В одном из его профилей можно найти видео, опубликованное 2018 году, видимо один из эпизодов российско-украинской войны на Донбассе (2014−2021), где автор от первого лица снимает последствия боя и как другие солдаты обшаривают трупы украинских солдат. Из его профиля в Одноклассниках видно, что он любитель мобильных игр и пьянства.

Кацап 2
Яков Карбусов (справа)

36-летний рядовой Зоригто Жигжитов из республики Бурятия. Активный пользователь соцсетей. По всей видимости есть дочь и жена. Любитель алкогольного отдыха и фотографий в военной форме. В Одноклассниках перепостил цитату, которая призывает к семейному насилию:

"Не кричи на меня, а то заболеешь! — Чем? — Переломом челюсти и сотрясением мозга".

Кацап 3
Зоригто Жигжитов

41-летний Андрей Павлов, младший сержант. Расследователи нашли у него брата, который работает в полиции родного городка Усть-Калманка, Алтайского края, сына и сестер.

Андрей Павлов

29-летний Игорь Тимошевский, рядовой. Родом из Иркутской области. Женат. Начинал бизнес как свадебный фотограф, но видно в армии ему нравится больше.

Игорь Тимошевский

Зверства русских оккупантов в Буче

После бегства российских оккупантов из Киевской области в городе Буча к северо-западу от Киева обнаружили сотни трупов мирных жителей. Часть тел лежала прямо на дорогах и обочинах, часть в подвалах, кого-то успели похоронить в братских могилах и просто во дворах домов.

На многих телах убитых были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Значительную часть людей убили, потому что они могли быть свидетелями других преступлений. Также выявлены многочисленные случаи изнасилований и убийств детей.

Кроме того, российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом-застенок, где расстреливали мирных жителей.

Российская Федерация отрицает вину за зверства в городе, назвав это провокацией. Тела, по версии россиян, подбросили после отступления оккупационных войск. В то же время, многочисленные спутниковые снимки свидетельствуют, что мирных людей убивали именно оккупанты, а тела лежали на улицах неделями.

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Автор: Егор Бунин
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ВСУ военное вторжение новости Украины
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