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"Дом с 17 века": в сети показали дом оккупанта, который мародерил в Буче

13 апреля 2022, 14:37

Российские оккупанты удивляются газу и нормальным условиям жизни в украинских селах, ведь многие из них таких условий раньше и не видели.

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В Сети показали дом оккупанта Сабашникова, который мародерил в Буче / Скрин из видео

В сети показали дом, в котором в России живет один из оккупантов Сабашников. Его фамилия всплыла среди фамилий захватчиков, которые мародерили в Буче, когда она была под российской оккупацией.

Дом мародера расположен в селе Оймур в Кабанском районе Бурятии РФ. Его нашел и показал в своем TikTok блогер Андрей Луганский. Сам блогер обратил внимание, что такое жилье выглядит как "курная хата".

По словам Луганского, дом выглядит так, будто он с 17-го века, только к нему проведено электричество. Как видно из видео, это деревянный дом с небольшими окнами и без дымохода.

Термин "куная изба" означает здание без дымохода, которое имеет печь и отапливается "по-черному" – то есть дым выходит через дверь, узкие проемы в верхней части стены или специальные отверстия в потолке и крыше.

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В сети показали дом оккупанта Сабашникова, который мародерил в Буче/ Скрин с видео

Ранее сообщалось, что российские захватчики не поверили местным жителям, что у них в селе есть газоснабжение, и копали окопы прямо по трубам с газом. Оккупанты даже удивились, когда услышали, что в селе есть газ. Однако затем со словами "в России газа нет" продолжили рыть окопы.

Также в Черниговской области некоторые военные из России впервые увидели унитазы. Они не могли понять, как можно ходить в туалет прямо в доме. Необычные для оккупантов "чудо-устройства" они украли у местных жителей и забрали с собой, когда бежали от армии Украины в Беларусь. А вот другие захватчики и вовсе не знали, что делать с унитазом – они ставили сверху "мисочку" и так ходили в туалет.

Кроме этого, недавно появилось фото пристанища, которое обустроили себе оккупанты в одном из сел Николаевской области, когда оно было под оккупацией. Они в прямом смысле жили, ели и спали в дупле.

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