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"5-звездочный отель по-русски": оккупанты на Николаевщине жили в дупле – фото

12 апреля 2022, 11:31

Россияне старались держать позиции в одном из сел области и обустроили себе ночлег "в лучших российских традициях".

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Оккупанты на Николаевщине жили в дупле/ Facebook Игорь Негулевский

В Николаевской области оккупанты обустроили себе пристанище прямо в дупле. Там они ели и ночевали. Они старались держать позиции на той территории, и держались там, пока их не выгнали украинские военные.

Такое "жилье" захватчиков обнаружили в селе Кандыбино. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Игорь Негулевский.

Он отметил, что, видимо, для россиян это привычные условия для проживания, раз их так удивляет наличие пылесосов и унитазов в украинских крестьян.

"Реально жили в дупле. Ели здесь, спали, всё обсирали в прямом и переносном смысле. Хотя, учитывая то, что упыри не знают, что такое унитаз и боятся смарт-пылесосов, для них дупло, пожалуй, было пятизвездочным отелем", – отметил нардеп.

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Оккупанты на Николаевщине жили в дупле/ Facebook Игорь Негулевский
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Оккупанты на Николаевщине жили в дупле/ Facebook Игорь Негулевский

Ранее сообщалось, что российские захватчики не поверили местным жителям, что у них в селе есть газоснабжение, и копали окопы прямо по трубам с газом. Оккупанты даже удивились, когда услышали, что в селе есть газ. Однако затем со словами "в России газа нет" продолжили рыть окопы.

Также в Черниговской области некоторые военные из России впервые увидели унитазы. Они не могли понять, как можно ходить в туалет прямо в доме. Необычные для оккупантов "чудо-устройства" они украли у местных жителей и забрали с собой, когда бежали от армии Украины в Беларуси. А вот другие захватчики и вовсе не знали, что делать с унитазом – они ставили сверху "мисочку" и так ходили в туалет.

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война в Украине Николаевщина Николаевская область вторжение России
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