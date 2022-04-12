Разрывной пулей оторвало голову: россияне обстреляли авто из БМП, погибли женщины и дети

Местный житель, который видел обстрел, забрал и похоронил тела погибших.
Российские оккупанты расстреляли из боевой машины пехоты (БМП) автомобиль с гражданскими, в котором люди пытались эвакуироваться. Трагедия произошла еще 13 марта. Тогда один из местных жителей, который видел обстрел, забрал и похоронил тела погибших. Теперь правоохранители провели эксгумацию тел.
В результате обстрела в авто погибли две женщины, двухлетний ребенок, 14-летний подросток и бабушка. Чудом удалось выжить только водителю. Об этом сообщает в Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.
Пули, которыми стреляли россияне, были разрывные, поэтому женщине на переднем сиденье оторвало голову.
"Это были гражданские люди, которые просто хотели выехать на безопасную территорию и убежать от войны. Однако их безжалостно убила российская армия", – отметил Небытов.
Люди ехали на авто в колонне из почти 15 машин. При этом автомобиль был обмотан белыми полотенцами, и на нем написали "дети". Колонну 12 марта остановили оккупанты возле села Гавронщина – им запретили ехать дальше и заставили ночевать прямо в автомобилях, оставаясь на месте. Но когда на следующий день колонна попыталась двинуться, их расстреляли.
Автомобиль, в котором погибли женщины и дети, был в колонне предпоследним. В результате обстрела пострадали также люди, которые ехали в последнем авто. Пострадавших забрал к себе домой местный житель Юрий, который стал очевидцем этих событий. Он же и похоронил погибших у себя вогороде.
Теперь правоохранители провели эксгумацию тел и направили их на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в лесу вблизи Гостомеля нашли автомобиль с телами целой семьи, которую расстреляли российские оккупанты. Захватчики расстреляли автомобиль, в котором двое взрослых с ребенком пытались спастись и уехать из города через лес.
Напомним, российские захватчики расстреляли вблизи города Изюм автомобиль, в котором ехали муж, жена и их 3-летний ребенок. Никто из них не выжил. Трагедия произошла в воскресенье, 27 марта.
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