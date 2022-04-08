Были массовые захоронения: в Макарове на Киевщине обнаружили тела 132 расстрелянных орками людей

Поселок разрушен на 40%.
На Киевщине в поселке Макаров обнаружили тела 132 человек, которых расстреляли российские оккупанты.
Россияне разрушили населенный пункт на 40%. Об этом сообщил поселковый голова Макарова Вадим токарь в пятницу, 8 апреля, в эфире телемарафона, пишет Украинская правда.
"По состоянию на вчерашний день (7 апреля – ред.) мы подняли 132 гражданских жителя, которые были расстреляны российскими орками", – сказал городской голова.
Многих людей нашли в массовых захоронениях, также были случаи, когда захватчики оставляли лежать единичные тела.
По словам мэра, до войны в поселке жили 15 тысяч человек, а когда шла активная фаза боевых действий – в населенном пункте оставались менее чем тысяча человек.
Также городской голова отметил, что разрушены очень многие здания, часть из них теперь не подлежат восстановлению.
Напомним, поселок городского типа Макаров в Киевской области украинские военные полностью освободили от оккупантов 21 марта.
Ранее Вооруженные Силы Украины показали, как выглядят поселки Макаров и Бородянка после того, как их покинули российские оккупанты. Со своим "русским миром" захватчики принесли в города разрушения и смерть.
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