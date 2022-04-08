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Родителей убили, старшую дочь забрали с собой: под Киевом оккупанты расстреляли семью

8 апреля 2022, 17:35

Россияне после убийства родителей похитили обоих детей, однако младшую девочку высадили по дороге, а старшую забрали с собой.

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Под Киевом оккупанты расстреляли семью и похитили 15-летнюю дочь / Reuters

Под Киевом оккупанты во время эвакуации расстреляли семью Яцюков. Отец и мать – Денис и Анна Яцюки – погибли на месте. Двоих детей захватчики забрали с собой. Однако младшую 9-летнюю девочку они высадили по дороге, а старшую 15-летнюю, которая была ранена, забрали с собой.

Судьба старшего ребенка неизвестна уже более месяца. Об этом сообщает "Обозреватель".

Семья Яцюков решила уехать из Киева еще в первый день войны. С двумя дочерям они решили перебраться на дачу в селе Севериновка Киевской области.

Как рассказывает брат Дениса Владимир, который живет в Польше, последний раз он разговаривал с семьей 1 марта. Тогда они говорили, что не собираются покидать Севериновку и ехать куда-то дальше. В самом селе россяин не было, однако были слышны обстрелы в районе Мотыжина и других сел. Однако уже на следующий день связь с семьей исчезла.

Позже стало известно, что семья 3 марта решила покинуть дачу и уехать в Умань. Родных о таких планах они не предупреждали. Владимир предполагает, что такое решение могло быть спонтанным.

"Может, это было какое-то спонтанное решение, мы не знаем. Почему они уехали не вместе с колонной, которая двигалась оттуда? Я знаю, что родители тоже были там, и они выехали с колонной, с ними все в порядке", – рассказывает Владимир.

Семья выезжала из села двумя автомобилями. В первом из них была мама Анна с младшей дочкой Лерой, а в другом – отец Денис со старшей Ариной. Россияне обстреляли оба авто, когда машины выехали на трассу в районе села Мотыжин.

Отец и мать погибли на месте. Девочек оккупанты забрали с собой. Младшую они высадили в ближайшей деревне, а старшую, которая была ранена в бедро, забрали с собой. О ней до сих пор ничего не известно.

Читайте такжеУдар РФ по Краматорску: в Сети показали видео с ракетным запускомЛеру в селе Копылов разыскала волонтер Елена Винницкая. Девочка рассказала ей, как погибли родители и что произошло дальше. По словам ребенка, семья отправилась в Умань к бабушке с дедушкой. В автомобиле с ними были крестные, собака и два кота.

Потом по ним начали стрелять. Мама девочки получила ранение и скончалась на ее глазах. Ребенок тогда подошел ко второй машине и увидел, что папа также не двигается, а Арину ранили в ногу. После этого, по словам ребенка, к ним подъехали российские танки и забрали детей с собой – одну девочку в один танк, другую – в другой.

Родные надеются, что старшую Арину оккупанты также где-то высадили. Они просят всех, кто что-то знает или видел девочку, сообщать по контактным номерам телефонов: +48796675250 – Владимир и Оксана, дядя и тетя девочек, 067-754-98-34 – Валентин Иванович, дедушка девочек.

Ранее сообщалось, что в лесу вблизи Гостомеля нашли автомобиль с телами целой семьи, которую расстреляли российские оккупанты. Захватчики расстреляли автомобиль, в котором двое взрослых с ребенком пытались спастись и уехать из города через лес.

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