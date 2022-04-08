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39 погибших, из которых 4 детей, и полные больницы: детали обстрела россиянами вокзала в Краматорске

8 апреля 2022, 14:47

Медучреждения города переполнены ранеными с железнодорожного вокзала. Многие люди в тяжелом состоянии, их оперируют хирурги.

краматорск обстрел вокзала
Количество погибших в результате обстрела оккупантами вокзала в Краматорске возросло до 39 / ГСЧС в Донецкой области

В результате обстрела российскими оккупантами железнодорожного вокзала в Краматорске количество жертв уже составляет 39 человек, из них четверо – дети.

Об этом сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко в Facebook. Он отметил, что по данному факту уже открыто уголовное производство.

"Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. 39 погибших, среди которых 4 детей. СБУ уже открыла уголовное производство по данному факту. Сейчас действия рашистов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны. Установим и накажем виновных!", – написал Дехтяренко.

Как сообщил мэр Краматорска, местные больницы сейчас переполнены и не справляются с большим количеством раненых, которых доставят в медучреждения с вокзала.

"Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", – заявил мэр Александр Гончаренко.

По его словам, обломки ракеты нашли в 40 м от эпицентра удара, что является свидетельством ее высокой мощности.

Также мэр рассказал, что в момент обстрела количество людей, которые находились на вокзале, достигало около 4 тысяч человек. Все они ждали эвакуации.

На ракете, которой ударили оккупанты, есть надпись на русском "За детей".

При этом в России заявили, что якобы не наносили ракетный удар по вокзалу в Краматорске и обвинили Украину в "провокации".

Оккупанты ударили по вокзалу ракетой "Точка-У"

Обстрел вокзала в Краматорске произошел в пятницу, 8 апреля. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, удар по мирным жителям был спланированной атакой российских войск, ведь они прекрасно видели, что били по гражданским.

На трагическое событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что оккупанты ударили ракетой "Точка-У" и отметил, что на месте уже работают спасатели и полиция.

"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – написал президент на своей странице в Instagram.

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