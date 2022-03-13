Россияне разбомбили эвакуационный поезд "Краматорск – Львов": погибла проводница

Россияне разбомбили эвакуационный поезд "Краматорск – Львов": / "УЗ"

В ночь с 12 на 13 марта в результате авианалета оккупантов оказался поврежден эвакуационный поезд маршрутом "Краматорск - Львов". Об этом заявил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В результате удара агрессоров один человек погиб, еще один получил ранения. Как позднее уточнили в государственной компании "Укрзализныця", что жертвой атаки россиян стала проводница. А ранения получила ее напарница.

Раненую женщину отвезли в больницу Славянска, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в "Укрзализныци" уточнили, что обстрел захватчики произвели около станции Брусин.

"Был поражен обломками при обстреле пассажирский поезд. Он направлялся для осуществления эвакуационного рейса в город Лиман", – говорят сотрудники госкомпании. Кроме того, они подчеркнули, что прилагают все усилия, чтобы эвакуировать бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров. Среди них около сотни детей.

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Напомним, ранее пресс-служба Мариупольского городского совета сообщила, что с начала военной агрессии Российской Федерации против Украины российские оккупанты убили 1582 мирных жителя Мариуполя.

На данный момент обстрелами россиян и боевиков уничтожены детская больница, родильный дом и технический университет. Причем оккупанты отказываются организовать гуманитарный коридор для подвоза продуктов питания и вывоза мирного населения.