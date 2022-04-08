УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ударили ракетой "Точка-У": Зеленский отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске, где погибли десятки людей

8 апреля 2022, 12:28

На вокзале находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации.

Зеленский отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске / УНИАН

Российские войска обстреляли вокзал в Краматорске. Уже известно о десятках погибших и раненых.

Удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации, был нанесен удар ракетой "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - написал президент на своей страничке в Instagram.

Ракета "Точка-У"

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка" был разработан в СССР в 60-70-х годах для уничтожения важных объектов противника на удаленных около 100 км от линии фронта.

Читайте такжеВ НАТО ожидают "большого сражения" на ДонбассеНесмотря на свой возраст, он до сих пор находится на вооружении Вооруженных Сил Украины и, как оказалось, армии РФ, официально заявившей о его списании в 2019 году, но использующей его сейчас в войне против Украины. Судя по всему, из-за нехватки более современных и опасных "Искандеров".

Напомним, что российские оккупационные войска также нанесли авиационный удар по путепроводу возле станции Бервенково, Донецкая железная дорога. Речь идет о единственном железнодорожном пути из Славянска, Краматорска и Лимана, который контролируется украинским государством.

В результате в Славянске и Краматорске остались три поезда, отправлявшиеся в эвакуацию.

Читайте также:

viber
война в Украине новости Краматорска Владимир Зеленский
Реклама
Популярное
На Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий ПутинаНа Киев уже наведены ядерные ракеты: полковник СБУ раскрыл сценарий Путина Оккупанты вешали женщин после изнасилований: Арестович шокировал подробностями зверств в БучеОккупанты вешали женщин после изнасилований: Арестович шокировал подробностями зверств в Буче Может сбросить бомбу на Киев или Харьков: военный оценил риск того, что Путин начнет ядерную войнуМожет сбросить бомбу на Киев или Харьков: военный оценил риск того, что Путин начнет ядерную войну Сделали накладной живот, чтобы не убили и не издевались: история семьи из Киевской областиСделали накладной живот, чтобы не убили и не издевались: история семьи из Киевской области "Крепко оприходовали": под Днепром жестко повязали банду, избивавшую тероборону"Крепко оприходовали": под Днепром жестко повязали банду, избивавшую тероборону
Поддержите Главред

Последние новости

12:41

Переговоры Украины и России: Подоляк заявил, что сроков проведения следующей встречи нет

12:31

Победа Путина для России хуже поражениямнение

12:28

Ударили ракетой "Точка-У": Зеленский отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске, где погибли десятки людей

12:28

В МИУ рассказали, как наводят порядок на освобожденных территориях Киевщины, Сумщины и Черниговщины

12:19

Чернигов получил месячный запас еды и первые стройматериалы для восстановления – Тимошенко

Реклама
12:16

Эмоциональный фон переговоров Украины и России изменился: Подоляк раскрыл деталиВидео

12:14

Снизить стресс и тревожность – 7 натуральных успокоительных

12:06

В Украине отправили на тот свет 55 российских элитных десантников: в Сети привели данные

11:39

Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности УкраиныВидео

11:36

Оккупанты обстреляли вокзал в Краматорске - более 30 человек погибли, более 100 раненых

11:35

В сеть попали фотографии "знакомой" Путина: Эрмитаж отдыхает

11:27

Путин, вероятно, не будет захватывать Киев - руководитель ПентагонаВидео

11:14

"Я знала, что он такой": Елена Кравец призналась, о чем говорит с Зеленским во время войныВидео

11:10

Пуля прошла через голову: жительница Бучи рассказала, как оккупанты застрели мать у нее на глазахВидео

11:08

Почему Штатам выгодна затяжная война в Украинемнение

10:54

Легендарный Pink Floyd, впервые за 30 лет выпустил песню и посвятил ее УкраинеВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 9 апреля 2022: Тельцам – зависть, Скорпионам – удача в деньгах

10:30

Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:26

Мама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала Украину

10:23

Еще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторжения

Реклама
09:52

На Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку

09:21

В Буче маленький мальчик носит еду на могилу мамы, которая умерла в подвале под обстреламиВидео

09:12

Кремль стремится вернуть Украину в каменный век и устроить ей второй Голодомормнение

08:24

Захватчик забоялся украинского дрона и привел его на позиции: артиллерия ВСУ уничтожила их

07:52

Уничтожены танки, самолет и 90 агрессоров: в ВСУ рассказали о боях на восточном направлении

07:16

В Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать ПутинаВидео

06:43

Скандальный экс-нардеп Добкин стал дьяконом Московского патриархата

06:36

Россию исключили из Совета ООН по правам человека: три последствиямнение

06:29

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2022: Девам – неприятный разговор, Козерогам – происки недругов

06:17

ВСУ освободили Сумщину от русских агрессоров - губернатор

05:54

Бойцы ВСУ на Луганщине приземлили дорогостоящий беспилотник оккупантов "Орлан-10"

05:27

Путинская война против Украины сделала Россию международным изгоем - БайденВидео

05:00

Украина с Крымом и Донбассом и решение Путина: генерал США назвал сценарий по войнеВидео

04:30

В СНБО поведали, готова ли Украина к химическим атакам со стороны РФВидео

04:02

"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войныВидео

03:40

Достаем зонты и пуховики: украинцев предупредили о дождях и похолодании

03:07

Любимец украинок Виталий Ким рассказал о реакции жены на поклонниц в сети

02:33

Финансовый гороскоп на неделю 11-17 апреля: Весам – возможности заработка, Скорпионам – потери

02:00

Украина "дает по яйцам" России и Путину: экс-министр иностранных дел Польши восхитился ЗеленскимВидео

01:35

Переворот в РФ невозможен, но есть сценарий, при котором война в Украине быстро закончится - экспертВидео

Реклама
00:51

Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:44

Венедиктова сообщила о зверствах орков по отношению детей в Бородянке

00:42

"Используют трупы украинцев как декорации": Зеленский рассказал о циничных планах оккупантовВидео

00:12

ПВО будет сбивать самолеты России, направляющиеся в Приднестровье

07 апреля, четверг
23:55

Обворовали детей в школе: оккупанты оставили "послание" украинским детям на школьной доскеВидео

23:43

Зеленский рассказал о начале специальной глобальной кампанииВидео

23:11

Стартовала третья волна мобилизации, отменили весенний призыв срочниковВидео

23:01

Российские оккупанты убили легендарного украинского тренера в Мариуполе

22:46

ЕС одобрил пятый пакет санкций и эмбарго на российский угольВидео

22:33

Зеленский спрогнозировал, рискнет ли Россия применить ядерное оружиеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять