Ударили ракетой "Точка-У": Зеленский отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске, где погибли десятки людей

Зеленский отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске / УНИАН

Российские войска обстреляли вокзал в Краматорске. Уже известно о десятках погибших и раненых.

Удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации, был нанесен удар ракетой "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения разной степени тяжести. Полиция и спасатели на месте. Российские изверги не оставляют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", - написал президент на своей страничке в Instagram.

Ракета "Точка-У"

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка" был разработан в СССР в 60-70-х годах для уничтожения важных объектов противника на удаленных около 100 км от линии фронта.

Читайте такжеВ НАТО ожидают "большого сражения" на ДонбассеНесмотря на свой возраст, он до сих пор находится на вооружении Вооруженных Сил Украины и, как оказалось, армии РФ, официально заявившей о его списании в 2019 году, но использующей его сейчас в войне против Украины. Судя по всему, из-за нехватки более современных и опасных "Искандеров".

Напомним, что российские оккупационные войска также нанесли авиационный удар по путепроводу возле станции Бервенково, Донецкая железная дорога. Речь идет о единственном железнодорожном пути из Славянска, Краматорска и Лимана, который контролируется украинским государством.

В результате в Славянске и Краматорске остались три поезда, отправлявшиеся в эвакуацию.

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