РФ неспособна вести честную войну: оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, есть погибшие

Оккупанты обстреляли ракетами Краматорск / Фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Утром в пятницу, 18 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области - попали в жилой дом и административное здание. В результате два человека погибли, еще шестеро - ранены.

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в жилой дом и административное здание. Сейчас известно о двух погибших и шести раненых, другие подробности устанавливаем", - написал он.

"Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают обстреливать гражданских", - добавил Кириленко.

Краматорск 18 марта 2022 / Фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Краматорск 18 марта 2022 / Фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Краматорск 18 марта 2022 / Фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Как сообщал Главред, сегодня российские захватчики совершили ракетный обстрел Киева. Произошло возгорание в жилом доме на Виноградаре в Подольском районе Киева.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, были повреждены шесть жилых домов, детсад и школа. В результате обстрелов оккупантов один человек погиб. Кроме того, еще 19 пострадали, из них четверо – дети.

Также около 6:30 18 марта во Львове прозвучало несколько взрывов.

Позже мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что российские оккупанты совершили ракетный обстрел территории в районе Львовского аэропорта.

Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины сообщило, что, по предварительным данным, российские оккупанты выпустили 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря.

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