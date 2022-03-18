РФ обстреляла 6 жилых домов, детсад и школу в Киеве: пострадали дети

Виноградарь 18 марта 2022. Последствия падения сбитой ракеты / facebook.com/MNS.GOV.UA

Утром в пятницу, 18 марта, российские захватчики совершили ракетный обстрел Киева. Произошло возгорание в жилом доме на Виноградаре в Подольском районе Киева.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате обстрелов оккупантов один человек погиб. Кроме того, еще 19 пострадали, из них четверо – дети.

Повреждены шесть жилых домов, детсад и школа.

"На месте работают спасатели и медики", - подчеркнул мэр столицы.

Как сообщал Главред, утром в пятницу, 18 марта, около 6:30 во Львове прозвучало несколько взрывов.

Позже мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что российские оккупанты совершили ракетный обстрел территории в районе Львовского аэропорта.

Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины сообщило, что, по предварительным данным, российские оккупанты выпустили 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря.

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