РФ обстреляла 6 жилых домов, детсад и школу в Киеве: пострадали дети

18 марта российские захватчики совершили ракетный обстрел Киева. Сбитая ракета упала в жилом доме в Подольском районе столицы. Есть погибший.
Утром в пятницу, 18 марта, российские захватчики совершили ракетный обстрел Киева. Произошло возгорание в жилом доме на Виноградаре в Подольском районе Киева.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате обстрелов оккупантов один человек погиб. Кроме того, еще 19 пострадали, из них четверо – дети.
Повреждены шесть жилых домов, детсад и школа.
"На месте работают спасатели и медики", - подчеркнул мэр столицы.
Как сообщал Главред, утром в пятницу, 18 марта, около 6:30 во Львове прозвучало несколько взрывов.
Позже мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что российские оккупанты совершили ракетный обстрел территории в районе Львовского аэропорта.
Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины сообщило, что, по предварительным данным, российские оккупанты выпустили 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря.
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