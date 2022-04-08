Под Мариуполем оккупанты пытали и убили 78-летнего ветерана за фото с ВСУ

Под Мариуполем оккупанты пытали и убили 78-летнего журналиста-ветерана / mrpl.city

Под Мариуполем оккупанты убили журналиста, писателя и волонтера Евгения Баля. Мужчину пытали 3 дня, после чего он скончался.

"Поводом" для этого стали его фотографии с украинскими военными, а также звание морского офицера, пишет издание "Mrpl".

Писатель Павел Кущ рассказал, что во время обыска оккупанты нашли фотографии с украинскими морпехами, членский билет Национального союза писателей Украины, а также другие "доказательства фашизма".

По словам коллеги погибшего, российские солдаты пытали Баля три дня, но в итоге отпустили. Однако из-за тяжелых травм 2 апреля журналист скончался.

Читайте также"Хотят обвинить ВСУ в преступлениях": Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе"Освободители" пообещали выпустить 78-летнего пленника. В конце концов, так и произошло 21 марта, и коллега даже написал мне лаконичное сообщение: "Я дома. Все хорошо". Об этом мы поговорили уже на следующий день. Он подтвердил, что его избили за эти три дня, и есть тяжелые повреждения, но заверил, что обязательно поправится. Коллега также признался, что русские палачи были очень "великодушными": отпустили 78-летнего мужчину, потому что мол "не воюем с ветеранами флота СССР..." Это после нескольких дней избиения", – написал Кущ.

Напомним, в Мариуполе заработали русские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Также сообщалось, что 2 апреля в Мариуполе погиб известный литовский режиссер и документалист Мантас Кведаравичюс. Он "был убит с камерой в руках". Мантасу Кведаравичюсу было 45 лет. В 2016 году он снял фильм "Мариуполис", который рассказывает о войне на востоке Украины. Эта лента стала победителем Берлинского кинофестиваля.

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