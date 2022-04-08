Пытали и сожгли заживо: на Харьковщине ребенок и фельдшер погибли страшной смертью от рук россиян

На Харьковщине ребенок и фельдшер погибли страшной смертью от рук россиян/ Нацполиция Харьковской области

В селе Гусаровка в Изюмском районе на Харьковщине после освобождения населенного пункта от российских оккупантов нашли новые жертвы захватчиков. Об обнаружении тел замученных местных жителей сообщило Главное управление полиции Харьковщины.

Три изуродованных и замученных тела нашли в подвале одного из частных домов. Личности убитых людей пока не установлены. Правоохранители обнаружили, что над людьми длительное время издевались и их пытали.

"Люди были сожжены заживо. Среди замученных есть один ребенок. Установлено, что на территории двора длительное время находилась комендатура военных Российской Федерации", – сообщили в ведомстве.

В селе были найдены останки замученных оккупантами людей/ Нацполиция Харьковщины

Также в этом же селе нашли тело замученного фельдшера. У него были связаны руки, следы побоев и пыток. Мужчину застрелили выстрелом в грудь.

Кроме этого, по словам местных жителей, в селе есть без вести пропавшие.

В селе были найдены останки замученных оккупантами людей/ Нацполиция Харьковщины

Ранее сообщалось, что под Киевом оккупанты во время эвакуации расстреляли семью Яцюков. Отец и мать – Денис и Анна Яцюки – погибли на месте. Двоих детей захватчики забрали с собой. Однако младшую 9-летнюю девочку они высадили по дороге, а старшую 15-летнюю, которая была ранена, забрали с собой.

Напомним, в лесу вблизи Гостомеля нашли автомобиль с телами целой семьи, которую расстреляли российские оккупанты. Захватчики расстреляли автомобиль, в котором двое взрослых с ребенком пытались спастись и уехать из города через лес.

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