Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: военный эксперт объяснил причину

Оккупанты заранее спланировали обстрел мирного населения Донбасса.
Российская армия спланировала обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, чтобы обвинить Украину, исходя из того, что якобы только у нас есть ракетные комплексы "Точка".
Оккупанты заранее спланировали обстрел мирного населения Донбасса, заявил аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков в комментарии "ТСН".
"Более того, они целились в людей, которым сказали эвакуироваться. То есть они не просто знали, а знали непосредственную цель и хотят сорвать эвакуацию людей, внести хаос. Они видели призывы украинской власти к людям, которые они хотят сорвать, поэтому все это делалось планомерно", – заявил эксперт.
Ракетный удар РФ по вокзалу в Краматорске
Обстрел вокзала в Краматорске произошел в пятницу, 8 апреля. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, удар по мирным жителям был спланированной атакой российских войск, ведь они прекрасно видели, что били по гражданским.
Читайте такжеУдар РФ по Краматорску: в Сети показали видео с ракетным запускомНа трагическое событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что оккупанты ударили ракетой "Точка-У" и отметил, что на месте уже работают спасатели и полиция.
"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – написал президент на своей странице в Instagram.
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