Россияне ударили ракетами по вокзалу в Краматорске: военный эксперт объяснил причину

Эксперт объяснил, зачем Россия нанесла удар по вокзалу в Краматорске / Генштаб ВСУ, скриншот

Российская армия спланировала обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, чтобы обвинить Украину, исходя из того, что якобы только у нас есть ракетные комплексы "Точка".

Оккупанты заранее спланировали обстрел мирного населения Донбасса, заявил аналитик отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков в комментарии "ТСН".

"Более того, они целились в людей, которым сказали эвакуироваться. То есть они не просто знали, а знали непосредственную цель и хотят сорвать эвакуацию людей, внести хаос. Они видели призывы украинской власти к людям, которые они хотят сорвать, поэтому все это делалось планомерно", – заявил эксперт.

Ракетный удар РФ по вокзалу в Краматорске

Обстрел вокзала в Краматорске произошел в пятницу, 8 апреля. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, удар по мирным жителям был спланированной атакой российских войск, ведь они прекрасно видели, что били по гражданским.

Читайте такжеУдар РФ по Краматорску: в Сети показали видео с ракетным запускомНа трагическое событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что оккупанты ударили ракетой "Точка-У" и отметил, что на месте уже работают спасатели и полиция.

"Российские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", – написал президент на своей странице в Instagram.

Читайте также: