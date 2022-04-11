На Киевщине нашли новую братскую могилу с гражданскими и около 10 расстрелянных авто с телами

Иллюстрационное фото. На снимке - разрушения в Бородянке Киевской области / УНИАН

В селе Бузовая Киевской области обнаружена братская могила с телами десятков гражданских. Это еще одно массовое захоронение, о котором стало известно после ухода российских оккупантов с территорий к северу от Киева.

Захоронение с примерно 50 телами было найдено вблизи автозаправочной станции между селами Мила и Мечта Киево-Святошинского района, рассказал в эфире телемарафона Тарас Дидыч - глава Дмитровской общины, в которую входит Бузовая.

На главной дороге, проходящей через Бузовую, также нашли тела убитых украинцев в примерно десятке машин со следами обстрелов.

"В общине 14 сел часть из них была под оккупацией. Сейчас мы возвращаемся к жизни, но имели во время оккупации свои "горячие" места, погибло много гражданских лиц. Это трасса Киев-Житомир, особенно между селом Милым и селом Мрия, где было расстреляно около десятка автомобилей с людьми. Также возле заправки в Бузовой мы сегодня нашли в яме еще "двухсотых", гражданских. Были факты расстрела, когда прямым попаданием в квартиру погиб человек", - рассказал Дидыч.

Местный житель, которому удалось спастись, рассказал, что российские военные стреляли и ждали, пока машина вспыхнет.

"Были и факты удивительного выживания. Наш житель Дмитровки ехал, БПМ расстрелял его машину, причем стреляли и ждали, чтобы машина загорелась... он сумел выползти из нее, добраться до амбулатории... вынули пулю, и он после того через три дня приехал на работу, работал на экскаваторе, восстанавливал водоснабжение в селе", - сказал Дидыч.

Сейчас община возвращается к жизни. Местные службы восстанавливают электроснабжение, газоснабжение, убирают завалы, добавил глава общины.

Как сообщал Главред, в Буче на территории церкви Андрея Первозванного оккупанты вырыли огромную братскую могилу, куда сбрасывали тела убитых украинцев.

Снимки братской могилы сделала с помощью спутника американская компания Maxar Technologies. Размеры траншеи, которую вырыли российские захватчики, составляют 13,7 м. Первые признаки раскапывания территории, где затем появилась братская могила, были зафиксированы 10 марта.

СМИ выяснили, что зверства в Буче Киевской области совершала 64 отдельная мотострелковая бригада России под командованием подполковника Омурекова Азатбека Асанбековича.

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