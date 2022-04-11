УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На Киевщине нашли новую братскую могилу с гражданскими и около 10 расстрелянных авто с телами

11 апреля 2022, 08:11

Массовое захоронение было найдено вблизи автозаправочной станции между селами Мила и Мечта. На главной дороге в Бузовой - расстрелянные украинцы в автомобилях.

Бородянка, война
Иллюстрационное фото. На снимке - разрушения в Бородянке Киевской области / УНИАН

В селе Бузовая Киевской области обнаружена братская могила с телами десятков гражданских. Это еще одно массовое захоронение, о котором стало известно после ухода российских оккупантов с территорий к северу от Киева.

Захоронение с примерно 50 телами было найдено вблизи автозаправочной станции между селами Мила и Мечта Киево-Святошинского района, рассказал в эфире телемарафона Тарас Дидыч - глава Дмитровской общины, в которую входит Бузовая.

На главной дороге, проходящей через Бузовую, также нашли тела убитых украинцев в примерно десятке машин со следами обстрелов.

"В общине 14 сел часть из них была под оккупацией. Сейчас мы возвращаемся к жизни, но имели во время оккупации свои "горячие" места, погибло много гражданских лиц. Это трасса Киев-Житомир, особенно между селом Милым и селом Мрия, где было расстреляно около десятка автомобилей с людьми. Также возле заправки в Бузовой мы сегодня нашли в яме еще "двухсотых", гражданских. Были факты расстрела, когда прямым попаданием в квартиру погиб человек", - рассказал Дидыч.

Местный житель, которому удалось спастись, рассказал, что российские военные стреляли и ждали, пока машина вспыхнет.

"Были и факты удивительного выживания. Наш житель Дмитровки ехал, БПМ расстрелял его машину, причем стреляли и ждали, чтобы машина загорелась... он сумел выползти из нее, добраться до амбулатории... вынули пулю, и он после того через три дня приехал на работу, работал на экскаваторе, восстанавливал водоснабжение в селе", - сказал Дидыч.

Сейчас община возвращается к жизни. Местные службы восстанавливают электроснабжение, газоснабжение, убирают завалы, добавил глава общины.

Как сообщал Главред, в Буче на территории церкви Андрея Первозванного оккупанты вырыли огромную братскую могилу, куда сбрасывали тела убитых украинцев.

Снимки братской могилы сделала с помощью спутника американская компания Maxar Technologies. Размеры траншеи, которую вырыли российские захватчики, составляют 13,7 м. Первые признаки раскапывания территории, где затем появилась братская могила, были зафиксированы 10 марта.

СМИ выяснили, что зверства в Буче Киевской области совершала 64 отдельная мотострелковая бригада России под командованием подполковника Омурекова Азатбека Асанбековича.

Другие новости:

viber
война в Украине Киевская область новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Тоня Матвиенко рассталась с Арсеном МирзояномТоня Матвиенко рассталась с Арсеном Мирзояном Гороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможностиГороскоп на неделю 11-17 апреля: Тельцам – конфликты, Козерогам – упущенные возможности Гороскоп на сегодня, 9 апреля 2022: Тельцам – зависть, Скорпионам – удача в деньгахГороскоп на сегодня, 9 апреля 2022: Тельцам – зависть, Скорпионам – удача в деньгах Обворовали детей в школе: оккупанты оставили "послание" украинским детям на школьной доскеОбворовали детей в школе: оккупанты оставили "послание" украинским детям на школьной доске В Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать ПутинаВ Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать Путина
Поддержите Главред

Последние новости

08:45

Вертолеты, самолет, БПЛА и ракеты: армия Украины за сутки разбила 11 вражеских целей

08:39

ВСУ ликвидировали российского подполковника Хаметова, который ранее воевал в Сирии

08:11

На Киевщине нашли новую братскую могилу с гражданскими и около 10 расстрелянных авто с теламиВидео

07:43

На шаг ближе к победе Украины над РФ: в Сети показали снайпера Сил специальных операций за работой

07:23

Под угрозой два города Украины: офицер НАТО назвал новые цели оккупантовВидео

Реклама
06:52

Украину ждут новые военные столкновения с Россией каждые пять лет - АрестовичВидео

06:46

Оккупанты РФ "высокоточной" ракетой Х-29 развалили туалет на огороде в Запорожской области

06:41

Война с Россией: что позволяет Украине рассчитывать на победумнение

06:26

Даже погода за нас: в ОП рассказали о "большом сюрпризе" для оккупантов в зоне ООСВидео

05:56

Освобождение Крыма и Донбасса - невыполнимая задача сейчас: Арестович назвал причинымнениеВидео

05:15

В Курске паника из-за "украинских националистов" и угрозы терактов: в Сети креативно ответилиВидео

04:47

Зеленский поведал, меняется ли политика Германии в отношении Украины

04:10

В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23Видео

04:00

Что нужно добавить в чай, чтобы одолеть головную боль - ответ экспертов

03:46

Низкий спрос, конкуренция и скудные гонорары: как проросийских звезд наказали рублем

02:43

"Услышим много страшных новостей": эксперт объяснил, что будет, когда мир устанет от войны в УкраинеВидео

02:05

Поезія незламних: Остап Ступка прочитал мощное стихотворение про войну в УкраинеВидео

01:40

Применение Путиным ядерного оружия против Украины – маловероятно: глава Bellingcat объяснил почему

01:11

Гороскоп Таро на неделю 11-17 апреля: Близнецам – щедрые подарки, Козерогам – семейное счастье

01:03

Сожгли море орков с техникой: под Харьковом ВСУ уничтожили колонну РФВидео

Реклама
00:51

Приметы на 11 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:35

"Сирийский мясник" устроит ад в Украине: подробности о новом командующем РФВидео

00:25

Зеленский о вранье Кремля: они 8 лет убивали нас, а мы виноваты

10 апреля, воскресенье
23:59

Мощные взрывы прогремели в Николаеве и Харькове: что известно о пострадавшихВидео

23:38

Зверства в Буче: Кулеба поведал, зачем продолжать переговоры с Россией

23:28

Новая атака на Украину: РФ стянула десятки самолетов на аэродром в ВоронежеВидео

23:11

В Харьковской области после обстрелов орков погибли 10 мирных жителей

23:08

Приметы на 12 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:52

Захват Киева "за два дня": Кличко предупредил о рисках нового штурма РФВидео

22:50

"Не все публичны": Данилов рассказал о тайных визитах в Киев во время войны

22:45

Спустя 20 лет: Дженнифер Лопес выходит замуж за Бена АффлекаВидео

22:27

ФСБ устроила террор в Буче: всплыли жуткие факты о массовых расстрелах украинцевВидео

21:50

Врага отбросили назад: оккупанты получили по зубам под СеверодонецкомВидео

21:29

Кабмин выделил деньги на восстановление освобожденных территорий

21:25

Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции - экзитпол

20:54

Военные аналитики США раскрыли неожиданное направление нового удара РФВидео

20:32

Зверств российских военных может быть еще больше: у Байдена ошеломили заявлениемВидео

20:29

Разрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под КиевомВидео

20:21

В НАТО думают дать Украине новое оружие и обучать солдат за рубежом — BloombergВидео

20:16

Президент Польши высказался о военных преступлениях РФ в Украине

Реклама
19:50

Орков "поджарили" Стугной: десантура ВСУ уничтожила вражескую бронетехникуВидео

19:45

Россия завершает подготовку к наступлению на восток Украины - ГенштабВидео

19:43

Россию погубит ее же тупость: почему пока не стоит ждать прекращения войны в Украинемнение

19:33

Привязали к дереву и жестоко пытали: под Киевом рашисты замучили пенсионераВидео

19:29

Жестокий к гражданским: в США предупредили, чем опасен новый командующий наступлением РФ на УкраинуВидео

19:16

Оля Полякова растрогала до слез исполнением гимна УкраиныВидео

19:03

Тоня Матвиенко впервые прокомментировала расставание с Арсеном Мирзояном

18:56

Рашистов взорвали с "фейерверком": ВСУ показали яркие кадры уничтожения врагаВидео

18:39

Под Киевом оккупанты неоднократно насиловали женщину, угрожая ей насилием над 3-летним сыномВидео

18:27

В РФ кончается "пушечное мясо", резервы брошены в наступление на Донбассе – АрестовичВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять