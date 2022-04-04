Автор геноцида в Буче: волонтеры нашли данные командира бригады, совершившей зверства на Киевщине

Волонтеры InformNapalm нашли данные командира 64 отдельной мотострелковой бригаде войсковой части 51460.
Зверства в Буче Киевской области совершала 64 отдельная мотострелковая бригада России под командованием подполковника Омурекова Азатбека Асанбековича.
Волонтеры InformNapalm нашли данные командира 64 отдельной мотострелковой бригаде войсковой части 51460.
Его данные:
- адрес электронной почты: mnac1981@gmail.com;
- адрес: село Князе-Волконское Хабаровского района, проезд Мотострелковый, дом 3;
- телефон: (4212) 397103.
"Бучанская резня"
Ирпень, Буча, Гостомель. Эти освобожденные города представляют собой картинку из фильма ужасов, рассказал Алексей Арестович.
Читайте такжеПоявились фото оккупантов-бурятов, которые насиловали, пытали и расстреливали людей в Буче"Просто апокалиптического. Среди жертв российских войск: мертвые изнасилованные женщины, которых они пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них связаны руки, следы пыток, и убиты они выстрелами в затылок", - рассказал советник главы ОП.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.
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