Автор геноцида в Буче: волонтеры нашли данные командира бригады, совершившей зверства на Киевщине

Волонтеры нашли данные командира бригады, совершившей зверства на Киевщине/ twitter.com/InformNapalm

Зверства в Буче Киевской области совершала 64 отдельная мотострелковая бригада России под командованием подполковника Омурекова Азатбека Асанбековича.

Волонтеры InformNapalm нашли данные командира 64 отдельной мотострелковой бригаде войсковой части 51460.

Его данные:

адрес электронной почты: mnac1981@gmail.com;

адрес: село Князе-Волконское Хабаровского района, проезд Мотострелковый, дом 3;

телефон: (4212) 397103.

"Бучанская резня"

Ирпень, Буча, Гостомель. Эти освобожденные города представляют собой картинку из фильма ужасов, рассказал Алексей Арестович.

Читайте такжеПоявились фото оккупантов-бурятов, которые насиловали, пытали и расстреливали людей в Буче"Просто апокалиптического. Среди жертв российских войск: мертвые изнасилованные женщины, которых они пытались сжечь, убитые представители местного самоуправления, убитые дети, убитые пожилые люди, убитые мужчины. У многих из них связаны руки, следы пыток, и убиты они выстрелами в затылок", - рассказал советник главы ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.

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