"Насильники и мародеры, называющие себя армией РФ": Зеленский объявил о создании Книги палачей

Зеленский объявил о создании Книги палачей/ Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Книгу палачей, в которой будут зафиксированы все российские оккупанты, которые совершали военные преступления против украинцев.

Глава Украинского государства в видеообращении рассказал про ужасные картины российских зверств, которые открылись после освобождения от россиян Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других населенных пунктов. Зеленский назвал оккупантов, которые совершали такие преступления против мирного населения, "концентрированным злом", и подчеркнул, что они заслуживают только смерти после своих поступков.

"Сотни убитых людей. Замученных, расстрелянных мирных людей. Тела на улицах. Заминированная территория. Заминированы даже тела убитых! Повсеместные последствия мародерства. На нашей земле побывало концентрированное зло. Убийцы. Палачи. Насильники. Мародеры. Которые называют себя армией", – отметил президент Украины.

Он также в очередной раз обратился к матерям российских солдат и спросил, как получилось, что их дети пошли на такие зверства и стали палачами, и что для них сделали мирные жители Бучи и других украинских городов, что их убивали прямо на улицах, пытали, душили и насиловали. Он сказал, что хотел бы, чтобы мать каждого российского солдата увидела ужасные кадры из украинских городов с телами убитых и замученных россиянами украинцев.

Зеленский, обращаясь к российским матерям, отметил, что их сыновья убивали людей сознательно и с удовольствием.

Читайте также"Кара придет": установлен поименный список солдат РФ, которые устроили геноцид в БучеПрезидент Украины объявил, что в нашем государстве будет создана Книга палачей с именами российских оккупантов, которые совершали военные преступления против украинского народа. Также будет создан специальный механизм для расследования и судебного разбирательства таких преступлений. По словам Зеленского, для этого вместе будут работать как национальные, так и международные специалисты – следователи, прокуроры и судьи.

Он добавил, что к запуску этого механизма уже привлекли различные правоохранительные структуры нашей страны: Министерство иностранных дел, офис Генерального прокурора, Национальную полицию, Службу безопасности, разведку и т.п.

Напомним, после освобождения Бучи, Гостомеля, Ирпеня и других украинских населенных пунктов от россиян открылись страшные зверства, которые совершали там российские захватчики за время оккупации. Там обнаружили много тел мирных жителей, часть из которых не просто убили, а замучили. Дома и прочая инфраструктура вокруг просто разрушены.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в городе Буче в одном из домов украинские военные нашли обустроенную российскими оккупантами пыточную. Туда свозили безоружных бучанцев, связывали, ставили на колени и убивали выстрелом в голову.

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