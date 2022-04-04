Появились фото оккупантов-бурятов, которые насиловали, пытали и расстреливали людей в Буче

Буряты, которые насиловали людей в Буче / Соцсети

В сети показали фото российских оккупантов, которые убивали, насиловали и мародерили в Буче Киевской области, захваченной военной частью путинской армии из Хабаровского края.

Защитники Украины, называющие себя "Третьей силой", опубликовали фото орков.

Читайте такжеВ ближайшее время ожидаются большие бои и очень опасная ситуация - Данилов"В Буче стояла в/ч 51460 из села Князе-Волконское Хабаровского края... Вскоре всех этих убийц, насильников и мародеров будут знать все поименно", - сказано в сообщении.

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

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