"Либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали": ВСУ освободили часть Черниговщины

ВСУ освободили часть Черниговщины / ОК Север

На Черниговщине ВСУ освободили от российских оккупантов три населенных пункта - Колычевку, Ягодное и Ивановку.

Как сообщает оперативное командование "Север", территория зачищается и контролируется военными украинскими защитниками, а мирному населению завозят гуманитарную помощь.

Читайте такжеПод Харьковом ВСУ уничтожили роту россиян вместе с командиром, солдаты Путина отказываются воевать"Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны. Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

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