В ряде регионов Украины прогремели взрывы

Взрывы затронули много населенных пукнтов / ГТС Украины

Вечером в ввоскресенье, 3 апреля, в ряде городов Украины прогремели взрывы. В этот момент почти по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Как сообщает Telegram-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами", взрывы слышали в Тернополе, Ривненской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Читайте такжеПод Харьковом ВСУ уничтожили роту россиян вместе с командиром, солдаты Путина отказываются воеватьПозже появилась информация, что взрывы прогремели в Ивано-Франковске и Коломые, а также в Харькове.

Людей призывали ничего не фотографировать и оставаться в укрытиях.

Напомним, ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

Также под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

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