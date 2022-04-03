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Под Харьковом ВСУ уничтожили роту россиян вместе с командиром, солдаты Путина отказываются воевать

3 апреля 2022, 20:39

Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике.

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Под Харьковом ВСУ уничтожили роту россиян / соцсети

Под Харьковом украинские воины разгромили мотострелковую роту, которая входила в состав 59-го танкового полка РФ. Там ликвидировано более 80% личного состава подразделения.

Безумные потери вынуждают российских контрактников разрывать контракты и бежать из путинской армии, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. Так, в районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка. Установлено, что потери указанного подразделения составили почти 80 процентов личного состава", - отметили в Генштабе.

Читайте такжеРасследователи обнародовали главную тайну Кремля и ПутинаОтмечается, что после разгрома в Украине, около 25 военнослужащих 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска отказались участвовать в войне. Они собираются уволиться.

Кроме того, сообщается о ликвидации ВСУ заместителя командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады подполковника Виталия Слабцова.

Вместе с тем, военное командование Украины повсеместно фиксирует многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершенные российскими оккупантами. Доказательства пыток, убийств, грабежей и издевательств над мирными украинцами документируются - и лягут в основу предстоящего приговора трибунала для Путина и остальных преступников из РФ.

"Нарушение противником норм Международного гуманитарного права ежедневно подтверждается многочисленными жертвами среди мирных жителей в освобожденных населенных пунктах. Все факты документируются и подаются в международные судебные институции. Военные преступления не имеют срока давности, поэтому правосудие неотвратимо", - утверждают защитники Украины.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

Также ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что введенные против России экономические санкции важны, но, по его словам, они "не сломают позвоночник путинизма".

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