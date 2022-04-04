"Не выставляйте себя дураками": Зеленский отреагировал на предложение нардепов сменить гимн

Зеленский отреагировал на предложение нардепов изменить гимн/ Фото Instagram

Глава Украинского государства Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на предложение народных депутатов от "Слуги народа", которые предлагали изменить слова украинского гимна.

Президент в своем видеообращении попросил их не выставлять себя дураками и отметил, что они совсем не понимают, что сейчас происходит в сердцах украинцев – настолько не понимают, что хотят изменить слова украинского гимна.

"У меня вопрос к этим лицам: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право изменять слова гимна? Вы что – выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-то в боях за Украину? Или сейчас время такое пришло, что можно гимн менять и это надо, когда тебе захочется? Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками", – сказал президент.

Также он подчеркнул, что он никогда не подпишет такой законопроект, даже если за что-то подобное нардепы случайно проголосуют.

Кроме этого, президент отметил, что авторам этих или подобных предложений лучше было бы защищать Украину на поле боя.

Напомним, двое нардепов от партии "Слуга народа" Иван Юнаков и Георгий Мазурашу внесли в Верховную Раду законопроект, которым предложили изменить слова национального гимна Украины. Согласно тексту законопроекта, слова нового гимна должны звучать так:

"Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!"

Напомним, Клопотенко в тексте Гимна Украины нашел предсказание, которое сбывается во время войны с россиянами.

Читайте также: