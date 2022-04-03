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Зеленский назвал главное условие встречи с Путиным

3 апреля 2022, 19:19

По словам президента, сегодня нет другого пути завершить войну, кроме диалога, чтобы не допустить гибели сотни тысяч людей.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский назвал условие встречи с Путиным / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие встречи с главой Кремля Владимиром Путиным. В первую очередь необходимо достичь полное прекращение огня, пишет издание The Guardian.

"Трудно сказать, как после того, что было сделано, мы можем вести какие-то переговоры с Россией. Это на личном уровне. Но как президент я должен это сделать", - заявил Зеленский.

По словам президента, сегодня нет другого пути завершить войну, кроме диалога, чтобы не допустить гибели сотни тысяч людей.

"Нет другого пути, кроме диалога, если мы не хотим, чтобы погибли сотни тысяч или миллионы, но я даже не могу собраться, когда идет обстрел. Итак, во-первых, прекращение огня. Тогда мы можем провести встречу", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено (Brent Renaud). 13 марта в Ирпене ранения получили еще два корреспондента.

Также сообщалось, что британский журналист Fox News получил осколочный перелом обеих ног в результате боевых действий российских оккупационных войск.

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