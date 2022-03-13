"Пуля зашла в голову и вышла через глаз": жуткие детали убийства журналиста из США в Ирпене

В издании The New York Times подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено.
В Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено (Brent Renaud).
13 марта в Ирпене ранения получили еще два корреспондента.
"Сегодня произошел обстрел прессы в Ирпене. Граждан США журналист погиб от вражеской пули. Она попала в голову и вышла через глаз. Еще двоих доставили в больницу Охматдет", - сказали в полиции.
Что известно о погибшем журналисте
Погибший Брент Рено – кинорежиссер, лауреат кинопремий. Вместе со своим братом Крейгом снимали сюжеты из горячих точек мира, освещали войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, политические беспорядки в Египте и Ливии, борьбу за Мосул, экстремизм в Африке, насилие картелей в Мексике и кризис молодых беженцев в Центральной Америке.
Журналист погиб в Украине.
В издании The New York Times подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено.
В то же время в NYT отметили, что у него не было аккредитации.
"Рено действительно раньше сотрудничал с NYT, а его удостоверение было выдано очень давно. Второй раненый журналист – это известный фотокорреспондент Хуан Арредондо", - сообщили они.
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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