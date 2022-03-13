"Пуля зашла в голову и вышла через глаз": жуткие детали убийства журналиста из США в Ирпене

Убийство журналистов / скриншот

В Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено (Brent Renaud).

13 марта в Ирпене ранения получили еще два корреспондента.

"Сегодня произошел обстрел прессы в Ирпене. Граждан США журналист погиб от вражеской пули. Она попала в голову и вышла через глаз. Еще двоих доставили в больницу Охматдет", - сказали в полиции.

Что известно о погибшем журналисте

Погибший Брент Рено – кинорежиссер, лауреат кинопремий. Вместе со своим братом Крейгом снимали сюжеты из горячих точек мира, освещали войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, политические беспорядки в Египте и Ливии, борьбу за Мосул, экстремизм в Африке, насилие картелей в Мексике и кризис молодых беженцев в Центральной Америке.

Журналист погиб в Украине.

В издании The New York Times подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено.

В то же время в NYT отметили, что у него не было аккредитации.

"Рено действительно раньше сотрудничал с NYT, а его удостоверение было выдано очень давно. Второй раненый журналист – это известный фотокорреспондент Хуан Арредондо", - сообщили они.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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