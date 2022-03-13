Как убили журналиста New York Times в Ирпене: раненый коллега рассказал подробности

Раненый журналист / скриншот

В Киев в больницу Охматдет привезли раненого американского журналиста, которого оккупанты цинично расстреляли с его коллегами в Ирпине.

Американскому журналисту уже оказали медицинскую помощь.

Жертвой российских оккупантов стал 51-летний корреспондент американского издания New York Times Брент Ренауд.

"Мы пересекали первый мост в Ирпене, мы хотели снять, как беженцы выезжают, люди предложили нас подвезти к другому мосту. Мы пересекли блокпост, и они начали в нас стрелять. Водитель развернулся, и они продолжили стрелять - моему другу Бруно выстрелили сзади. Я видел, что ему попали в шею. Я не знаю, что с ним - мы разделились, меня забрала скорая", - рассказал раненый журналист в больнице.

К сожалению он еще не знает, что его коллега умер на месте от пуль оккупантов.

Убийство американского журналиста

В Ирпине 13 марта погиб журналист New York TimesБрент Ренауд

"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - рассказали в полиции Киева.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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