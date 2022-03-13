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В Ирпене оккупанты расстреляли журналистов New York Times

13 марта 2022, 14:38

Оккупанты цинично убивают уже и международных журналистов.

Журналистов убили в Ирпене / скриншот

В Ирпене российские оккупанты расстреляли международных журналистов New York Times.

Сообщается, что один журналист погиб, второй получил ранения.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что жертвой российских оккупантов стал 51-летний корреспондент американского издания New York Times Брент Ренауд.

"Еще один журналист ранен. Сейчас потерпевшего пытаются вывести из зоны боевых действий. Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - рассказал Небытов.

Отметим, еще до начала войны в Украине президент США Джо Байден предупреждал Россию, что в случае нападения на американских граждан ответ Штатов будет мощным и немедленным.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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