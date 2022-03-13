Русские агрессоры ударом по киевской телевышке убили 32-летнюю россиянку

Русские агрессоры ударом по киевской телевышке убили 32-летнуюю россиянку / Суспильне

Во время ракетного удара 1 марта российских оккупантов по телевизионной вышке в Киеве погибла 32-летняя гражданка России Ася Климова.

О пропаже Климовой 3 марта сообщил ее брат. По его словам, она вышла из дома, направилась в сторону метро "Дорогожичи" (оно находится неподалеку от телевышки) и с тех пор больше не выходила на связь.

Одна из знакомых Климовой рассказала, что ее бездыханное тело удалось опознать по татуировке.

Последние полгода молодая женщина работала в украинской столице и буквально в канун гибели опубликовала видеообращение к своим согражданам о том, что на самом деле в Украине нет никакого ущемления русскоязычных и "бандеровцев-неонацистов".

"Я говорила всем, что я россиянка: таксистам, массажисту, всем новым знакомым. Никакой агрессии, никакого противления или презрения я не ощущала. То, что говорит российская власть об Украине целиком противоречит той картине, которую я лично ежедневно вижу своими глазами. Я готова рассказывать об этом, прошу, пишите мне, я отвечу на все вопросы, покажу, как я живу в Киеве, какие здесь люди", – говорила Климова.

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Напомним, ранее в результате нападения на киевскую телебашню погибли пять человек, еще пятеро пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телебашни в Шевченковском районе 5 человек погибли и 5 человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются", - рассказали спасатели.