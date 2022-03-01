В результате удара по телевышке в Киеве погибли пятеро: Зеленский потребовал реакции мира

Оккупанты РФ бьют ракетами по Киеву / Нацполиция

В результате нападения на Киевскую телебашню погибли пять человек, еще пятеро пострадали, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 18:00 в результате обстрела Киевской телебашни в Шевченковском районе 5 человек погибли и 5 человек получили ранения. Спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении ГСЧС.

В свою очередь Национальная полиция сообщает, что в результате попадания снаряда в 4-х этажное здание по ул. Дорогожицкой произошел взрыв и возгорание здания, эвакуированы 5 человек.

/ Facebook/MNS.GOV.UA

/ Facebook/MNS.GOV.UA

Работы по локализации пожара и поиску людей продолжаются.

/ Facebook/MNS.GOV.UA

/ Facebook/MNS.GOV.UA

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ракетную атаку на территорию, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр, в результате чего погибли 5 человек, повторением истории.

Реклама

"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется...", - написал Зеленский в своем Twitter во вторник.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал в своем телеграм-канале: "Российские оккупационные войска совершили немыслимое - они разбомбили еврейские могилы в Бабьем Яру. Честно - у меня просто нет слов и нет возмущения. Если это не фашизм - что тогда такое фашизм?! На карте Вы видите место удара по Мемориалу Бабий Яр".

/ Telegram-канал А.Геращенко

В своем сообщении Геращенко разместил фото с местом попадания снарядов.