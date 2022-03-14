Оккупанты расстреляли британского журналиста Fox News

По словам Венедиктовой, инцидент произошел около 16:00.
Британский журналист Fox News получил осколочный перелом обеих ног в результате боевых действий российских оккупационных войск.
Как сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, журналист не был на военном объекте.
"Осколочный перелом двух нижних конечностей – "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Хочу обратиться к нашим партнерам – гражданин вашего государства находился на территории Украины, выполняя редакционное задание. Его диагноз указан выше. Этот мужчина не был на военном объекте, в которые по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся. Не являясь на военном объекте, он получил серьезные ранения. Конечно, сведения о преступлении внесены в ЕРДР, и это производство будет расследоваться должным образом. Состояние здоровья – к сожалению, не наша компетенция", - написала она.
По словам Венедиктовой, инцидент произошел около 16:00.
Венедиктова призвала правительства западных стран подумать над необходимостью введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной из-за очередного ранения иностранного журналиста российскими оккупантами.
На удостоверении журналиста, опубликованном Венедиктовой, видно название Fox News – американского кабельного информационного телеканала.
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Убийство американского журналиста в Ирпине
В Ирпине 13 марта погиб журналист New York Times Брент Ренауд.
"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - рассказали в полиции Киева.
Погибший Брент Рено – кинорежиссер, лауреат кинопремий. Вместе со своим братом Крейгом снимали сюжеты из горячих точек мира, освещали войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, политические беспорядки в Египте и Ливии, борьбу за Мосул, экстремизм в Африке, насилие картелей в Мексике и кризис молодых беженцев в Центральной Америке.
В издании The New York Times подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено.
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