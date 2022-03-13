"Сколько еще будут игнорировать войну": у Зеленского обратились к США из-за убийства журналиста

Михаил Подоляк / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на убийство российскими оккупантами американского журналиста в Ирпене.

В Twitter Подоляк обратился к Белому дому и спросил, сколько еще они будут игнорировать войну России против Украины.

"Сегодня в Ирпене военные РФ застрелили гражданина США, журналиста Brent Anthon Renaud. До несоблюдения РФ правил войны вопросов нет. Вопрос один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной?", - написал Подоляк.

Убийство американского журналиста

В Ирпине 13 марта погиб журналист New York Times Брент Ренауд.

"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - рассказали в полиции Киева.

Погибший Брент Рено – кинорежиссер, лауреат кинопремий. Вместе со своим братом Крейгом снимали сюжеты из горячих точек мира, освещали войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, политические беспорядки в Египте и Ливии, борьбу за Мосул, экстремизм в Африке, насилие картелей в Мексике и кризис молодых беженцев в Центральной Америке.

В издании The New York Times подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено.

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