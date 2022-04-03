Перед смертью уничтожил российский танк и минимум 10 захватчиков: в бою за Волноваху погиб украинский сержант

В бою за Волноваху погиб украинский сержант/ скриншот

В боях за город Волноваха Донецкой области сержант Андрей Ханин получил тяжелое ранение, которое стало для него смертельным.

Он был командиром боевой машины и до последнего вздоха помогал собратьям. Перед смертью Андрей ликвидировал российский танк и не менее 10 оккупантов, сообщили в Генштабе ВСУ.

Родился сержант 19 марта 1988 года в селе Веселовка Автономной Республики Крым. После выпуска из Харьковского университета служил в одном из спецподразделений МВД в Крыму. В 2014 году, после аннексии полуострова, Андрей переехал в Днепр.

Весной 2021 года он поступил на военную службу в 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду. Сначала занимал должность командира отделения – командира боевой машины, а затем стал главным сержантом парашютно-десантного взвода.

Читайте такжеОккупанты жестоко расстреляли под Изюмом целую семью, среди погибших – 3-летний ребенок"Больше всего в жизни Андрей мечтал снова увидеть, как развевается украинский флаг над родным полуостровом", – пишут в Генштабе.

Андрей погиб 26 февраля 2022 во время штурма Волновахи. 33-летний десантник во время боя уничтожил танк захватчиков и около 10 солдат противника.

Ранее сообщалось, что в Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено (Brent Renaud). 13 марта в Ирпене ранения получили еще два корреспондента.

Также сообщалось, что британский журналист Fox News получил осколочный перелом обеих ног в результате боевых действий российских оккупационных войск.

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