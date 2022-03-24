Клопотенко в тексте Гимна Украины нашел предсказание, которое сбывается во время войны с русскими

Клопотенко в тексте Гимна Украины нашел предсказание / УНИАН

В тексте Гимна Украины, а именно в его полной версии, написанной некогда Павлом Чубинским, известный украинский кулинар и общественный деятель Евгений Клопотенко нашел определенного рода предсказание. И оно, по его мнению, сбывается прямо сейчас.

Клопотенко сказал, что речь идет о версии гимна, принятой еще Верховным Советом УССР в 1990-м году. Тогда текст начинался со слов "Ще не вмерла Україна, і слава і воля". И состоял из трех куплетов. Во втором были такие слова:

"Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє".

"Посмотрите внимательно на текст и вдумайтесь в каждую букву. И в первую строчку, до того, как ее изменили на "Ще не вмерла України і слава, і воля" в 2003. Это, выходит, пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями", - написал Клопотенко.

Напомним, что ныне действующая редакция текста гимна была изменена Верховной Радой в 2003 году. Теперь он состоит из одного куплета и формата.

"Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Припев:

"Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду"

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