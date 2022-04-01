УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине предлагают изменить гимн: как он будет звучать

1 апреля 2022, 15:42

Депутаты предлагают убрать слова "Ще не вмерла", "Душу й тіло ми положим".

Украина, флаг Украины
Украина / Фото ua.depositphotos.com

На сайте Верховной Рады появился проект закона о внесении изменений в Гимн Украины.

"Слуги народа" Иван Юнаков и Георгий Мазурашу зарегистрировали законопроект 28 марта.

Депутаты предлагают убрать слова "Ще не вмерла", "Душу й тіло ми положим", "І покажем, що ми браття козацького роду ".

Как предлагают изменить Гимн Украины

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Гимн Украины

15 января 1992 года музыкальная редакция Государственного гимна была утверждена Верховной Радой Украины, что нашло своё отражение в Конституции Украины. Однако только 6 марта 2003 года Верховная Рада Украины приняла закон "О государственном гимне Украины", предложенный Президентом Леонидом Кучмой.

Законопроектом предлагалось утвердить как Государственный гимн музыку Михаила Вербицкого со словами только первого куплета и припева песни Павла Чубинского "Ще не вмерла Україна". В то же время первая строфа гимна, по предложению Президента, звучала "Ще не вмерли України ні слава, ні воля".

Этот закон поддержало 334 народных депутата, против 46 из 433 зарегистрировавшихся для голосования. Не участвовали в голосовании фракции Соцпартии и Компартии.

Читайте также"Буде жити Україна!": Олег Винник записал кавер на гимн Украины

С принятием этого закона Статья 20 Конституции Украины приобрела завершенный вид. Национальный гимн на музыку Вербицкого получил слова, утвержденные законом.

Читайте также:

viber
гимн Украины Украина
Реклама
Популярное
Астролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в миреАстролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в мире Не сломает даже война: названы знаки зодиака с огромной силой духаНе сломает даже война: названы знаки зодиака с огромной силой духа Гороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с ПутинымГороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с Путиным Астролог назвала две опасные даты завершения войны с РФ: гороскоп для Украины на 2022 годАстролог назвала две опасные даты завершения войны с РФ: гороскоп для Украины на 2022 год "Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в Украине"Насилуют детей и едят собак": оккупант признался, как втроем изнасиловали ребенка в Украине

Последние новости

16:03

"Отъехали всего 700 метров от дома": оккупанты расстреляли мать с ребенком под Киевом

16:03

Пожар на нефтебазе в Белгороде: Кулеба не подтверждает, но и не опровергает "роль Украины"

15:59

Серьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 годуВидео

15:52

Как Россия хочет отговорить Европу от поставок оружия Украинемнение

15:42

В Украине предлагают изменить гимн: как он будет звучатьВидео

Реклама
15:34

Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха

15:13

Планы РФ по наступлению на Донбасс и окружению ВСУ: Арестович рассказал о ситуации

15:10

В Буче оккупанты заминировали кондитерскую фабрику и отравили печеньеВидео

14:52

Зеленский и Путин могут встретиться в Стамбуле – ЭрдоганВидео

14:33

Черниговские партизаны устроили "горячую встречу" для российской бронетехникиВидео

14:32

"Пытались убежать от войны": Житомирская трасса усеяна трупами расстрелянных украинцевВидео

14:04

Путин обещал россиянам величие и войну в телевизоре, но сам ускорил крах Россиимнение

13:56

Получивший российское гражданство актер Жерар Депардье резко осудил зверства Путина в УкраинеВидео

13:51

Война стала "стратегическим провалом" Путина: в США сказали, какая проблема для РФ сейчас главнаяВидео

13:40

Россиянам не хотят продавать вещи за границей - нужно писать расписку

13:36

10 стран Европы с бесплатным проездом – поезда и автобусы

13:29

В элитах Кремля начинаются разборки: Путин изолировался, а РФ ждет газовая война с Западом – МВД

13:24

"Не смогла найти общий язык с мужем": Тодоренко шокировала ответом, почему молчит о войне в Украине

13:11

"Мы уже Северная Корея": в РФ учитель сказала детям правду о войне в Украине и загремела за решеткуВидео

13:07

Украинский десантник мастерски сбил два новеньких российских Су-34Видео

Реклама
13:00

Путин и Шойгу "омолаживаются" в кровавых ваннах из рогов оленей - СМИВидео

12:57

Путину нужна эффектная победа в Украинемнение

12:54

Украина арестовала российские самолеты "Руслан"

12:49

Украина и Россия начали новые переговорыВидео

12:45

Если Россия зарубит поставки газа в Европу, Германия конфискует "дочки" Газпрома и Роснефти – СМИ

12:38

В Мариуполе оккупанты зверски убили маму и братика трагически погибшей 11-летней гимнасткиВидео

12:25

Сгорели вместе с танками и Градами: ВСУ уничтожили на Запорожье десятки российских оккупантовВидео

12:23

Выходные на майские праздники в Украине: сколько дополнительных дней отдыха ожидать украинцам

12:13

Восхитительные закусочные конвертики из лаваша всего из двух ингредиентов: невероятно вкусноВидео

12:12

Бои тяжелые, но ВСУ продвигаются к Херсону - облсоветВидео

11:55

Save Ukraine - #StopWar: каким запомнится международный телемарафон в поддержку Украины

11:54

"Взрывайте минометы, нам нужны фото": оккупанты уничтожают свою технику и выдают ее за украинскуюВидео

11:42

Россия привезла 300 боевиков Асада из Сирии и отправит их на войну с Украиной – The New York Times

11:39

"Это знает весь шоу-бизнес": Панин рассказал о нетрадиционной ориентации Баскова, показав его в объятьях Кадырова

11:34

Путин уже проиграл и стал слабой и маленькой фигурой - глава британской разведки

11:30

В ОП заверили, что Украина не будет подписывать никаких договоров до отвода российских войск

11:28

Австрия принимает украинских беженцев: как попасть в страну и куда обращаться

11:23

Россия готовится ко второму раунду войны: отменяется ли штурм Киевамнение

11:13

Финансовый гороскоп на неделю 4-10 апреля: Козерогам – трудности, Водолеям – везение

11:10

Россияне испугались войны: в МВД ответили на фейки РФ об "авиаударе по нефтебазе" и панику в БелгородеВидео

Реклама
10:49

Окружение Путина может его убить или отстранить от власти – бывший глава разведки Британии

10:46

"Половина Украины говорит на русском": Могилевская предложила сделать три государственных языка, но поплатилась

10:30

Гороскоп на завтра, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги

10:26

Надвигается сильное похолодание и снег: в каких регионах Украины резко ухудшится погода

10:26

Враг вышел из Броварского района на Киевщине, ВСУ проводят зачистку

10:06

"Что-то вроде Северной Кореи": экс-премьер Швеции предупредил о новых планах Кремля в Украине

09:31

Сам остановил колонну и взял в плен офицера РФ: украинский десантник героически отличился в бою

09:27

Лазарева суббота 2022: что нельзя делать, традиции дня

09:26

Разведка Британии: уменьшения активности РФ нет, Чернигов и Киев - под ракетными ударами

09:11

Путин попал в ловушку США: война в Украине для России становится слишком дорогим удовольствиеммнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять