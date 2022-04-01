В Украине предлагают изменить гимн: как он будет звучать

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На сайте Верховной Рады появился проект закона о внесении изменений в Гимн Украины.

"Слуги народа" Иван Юнаков и Георгий Мазурашу зарегистрировали законопроект 28 марта.

Депутаты предлагают убрать слова "Ще не вмерла", "Душу й тіло ми положим", "І покажем, що ми браття козацького роду ".

Как предлагают изменить Гимн Украины

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Гимн Украины

15 января 1992 года музыкальная редакция Государственного гимна была утверждена Верховной Радой Украины, что нашло своё отражение в Конституции Украины. Однако только 6 марта 2003 года Верховная Рада Украины приняла закон "О государственном гимне Украины", предложенный Президентом Леонидом Кучмой.

Законопроектом предлагалось утвердить как Государственный гимн музыку Михаила Вербицкого со словами только первого куплета и припева песни Павла Чубинского "Ще не вмерла Україна". В то же время первая строфа гимна, по предложению Президента, звучала "Ще не вмерли України ні слава, ні воля".

Этот закон поддержало 334 народных депутата, против 46 из 433 зарегистрировавшихся для голосования. Не участвовали в голосовании фракции Соцпартии и Компартии.

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С принятием этого закона Статья 20 Конституции Украины приобрела завершенный вид. Национальный гимн на музыку Вербицкого получил слова, утвержденные законом.

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