"Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили": Зеленский в гневе отреагировал на зверства в Буче

Президент посоветовал российским матерям посмотреть на зверства своих сыновей.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жуткие преступления и убийства украинцев оккупантами в Буче Киевской области.
Президент обратился к российским матерям.
"Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи", - написал президент в Telegram.
Отметим, накануне мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.
Тела, по меньшей мере, 20 мужчин в штатском были найдены на одной из улиц города после его освобождения от российских войск.
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Как рассказывают журналисты, в Буче оккупанты оставили разрушенные пункты, заминированные улицы и детские площадки, вещи людей.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья (ненастоящее имя) рассказала, как над ней измывались пьяные российские оккупанты.
Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.
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