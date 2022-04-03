"Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили": Зеленский в гневе отреагировал на зверства в Буче

Буча / Михаил Палинчак, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жуткие преступления и убийства украинцев оккупантами в Буче Киевской области.

Президент обратился к российским матерям.

"Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили. Убийцы, мародёры, палачи", - написал президент в Telegram.

Отметим, накануне мэр города Буча Анатолий Федорук сообщил, что в городе обнаружили братскую могилу, где похоронили около 300 человек, по улицам лежат десятки трупов, некоторые из них с завязанными руками.

Тела, по меньшей мере, 20 мужчин в штатском были найдены на одной из улиц города после его освобождения от российских войск.

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Как рассказывают журналисты, в Буче оккупанты оставили разрушенные пункты, заминированные улицы и детские площадки, вещи людей.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья (ненастоящее имя) рассказала, как над ней измывались пьяные российские оккупанты.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

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