Оккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви - получив отказ, он застрелил ее старую мать

Оккупант неделю насиловал украинку и признался ей в любви / Reuters

В Харькове российский захватчик больше недели издевался над местной жительницей, а затем признался ей в любви.

После того, как она отказалась выезжать из полуразрушенного города, ведь ухаживала за больной матерью, оккупант решил застрелить старушку, поделилась Вера Хвуст, подруга пострадавшей девушки.

Ей всего 29, и всю жизнь она жила рядом с мамой. Последние три года старушка была тяжелобольной, даже не поднималась с кровати. Любовь ухаживала за ней и решила не уезжать из города (не нашлось нужного для мамы транспорта), даже когда к его окраинам приблизились россияне.

"За несколько дней, когда в их подъезде уже была дыра, в квартиру влетели три гниды. Они вынесли еду, которая была, и один из них остался. Люба пережила насилие", - отметила Хвуст.

Рашистский солдат насиловал украинку больше недели, а потом признался ей в любви.

"Эта гнида насиловала Любу больше недели. А потом начал признаваться в большой любви и сказал, что хочет отправить ее подальше от войны. Люба отказалась, мол, мать больна, она ее не бросит. И тогда это дерьмо, на глазах у хрупкой женщины, пристрелило немощную старушку", - рассказала Хвуст

Читайте такжеПод Киевом оккупант убил мужчину и зверски изнасиловал его женуПо ее словам, героиня этой истории смогла вырваться из своего собственного ада и находится на полпути в реабилитационный центр. Оттуда ее переправят в безопасное место за границу.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья (ненастоящее имя) рассказала, как над ней измывались пьяные российские оккупанты.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

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