Крысы забудут дорогу в сад: какие растения лучше всего отпугивают грызунов

Эксперты рассказали, какие четыре популярных растения помогут эффективно отпугивать крыс и грызунов из сада без использования ядов и химикатов.

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Какие растения лучше всего отпугивают грызунов - что ненавидят грызуны / Коллаж Главред, фото: pixabay

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Какие растения отпугивают крыс

Что крысы больше всего ненавидят

Нашествие крыс в садах может стать серьезной проблемой, и многие сначала прибегают к использованию яда или приманок. Однако существует более экологичный и безопасный метод - высаживание растений, обладающих репеллентными свойствами.

Специалисты из Buzz Boss назвали четыре растения, которые не только украсят ваш сад, но и станут надежными "союзниками" в борьбе с крысами, эффективно отпугивая их, сообщает Express.

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Главред выяснил, какие растения крысы ненавидят больше всего.

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1. Лаванда

Лаванда известна своим приятным ароматом и успокаивающими свойствами, но она также является отличным природным средством против грызунов. Крысы не переносят ее интенсивного запаха, ведь растение содержит эфирные масла, действующие как природный репеллент не только для крыс, но и для комаров, мух и моли.

Это многолетнее растение вырастает до 60 см высотой, имеет серо-зеленые листья и фиолетово-голубые цветы, которые появляются в конце весны - начале лета. Лаванду можно высаживать в горшках, вдоль бордюров, на клумбах или даже использовать как живую изгородь или почвопокровное растение.

2. Лук

Лук является настоящим "заклятым врагом" крыс благодаря своему резкому запаху и вкусу.

"Это мощный крысиный репеллент благодаря своему острому запаху и вкусу", - отметили специалисты.

Специалисты объясняют, что это растение содержит серные соединения, которые раздражают органы обоняния и зрения грызунов. Кроме того, лук содержит аллицин, способный вызвать анемию и кислородное голодание у крыс, если они его съедят.

Лук относится к культурам прохладного сезона и лучше всего растет на солнечных участках с богатой, влажной почвой. Его можно высаживать из семян, севка или пересаживать, а собирают урожай тогда, когда листья желтеют и ложатся на почву.

Хранить луковицы следует в сухом, темном и прохладном месте, где они могут пролежать несколько месяцев.

Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

3. Хризантемы

Эти яркие цветы не только украшают сад, но и эффективно отпугивают грызунов благодаря высокому содержанию пиретрина - природного инсектицида, который влияет на нервную систему крыс и других вредителей.

Лучший выбор для борьбы с грызунами - сорта хризантем с выразительными желтыми центрами, поскольку там больше всего пиретрина.

Хризантемы неприхотливы в уходе, требуют много солнца и хорошо дренированную почву. Они цветут с конца лета до осени, прекрасно подходят для бордюров, клумб и контейнерного выращивания.

Чтобы растения хорошо развивались, им нужен регулярный полив, подкормка раз в месяц и обрезка после завершения цветения.

4. Черный перец

Эта специя не только незаменима на кухне, но и прекрасно отпугивает крыс. Черный перец содержит пиперин, который раздражает болевые рецепторы грызунов, заставляя их чихать, кашлять и быстро покидать территорию.

Растение черного перца - это тропическая лиана, которая может вырастать до 4 метров. Она имеет глянцевые зеленые листья и мелкие белые цветки, превращающиеся в зеленые ягоды, которые при созревании становятся красными.

Для получения черного перца плоды высушивают и перемалывают. Растение лучше всего растет в теплых, влажных условиях, предпочитая полутень и плодородную, увлажненную почву.

Черный перец можно выращивать в контейнерах или в теплицах, а ягоды собирать после полного созревания.

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