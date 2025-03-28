Крысы исчезнут навсегда: какое крылатое животное поможет выгнать грызунов из сада

Крысы досаждают многим садоводам, ведь часто проникают в сады и на огороды и уничтожают имущество и растительность. Одно животное поможет от них избавиться.

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Какое крылатое животное поможет изгнать крыс из сада/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Чего боятся крысы

Как бороться с крысами народными методами

Крысы могут стать настоящей проблемой для садоводов и огородников, ведь эти грызуны могут наносить вред растениям и домашнему имуществу.

Можно отвести крыс от своего сада или огорода с помощью одного простого трюка, который многие люди упускают из виду, пишет express.co.uk со ссылкой на совет пользователей, который был опубликован на платформе Reddit.

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Один пользователь Reddit спросил, какие советы и подсказки есть у людей, чтобы держать крыс подальше от своих садов. Другие пользователи в разделе комментариев поделились своими советами.

Многие люди говорили похожие советы, например, выращивать ароматические растения, такие как мята, или устанавливать ловушки. Однако некоторые люди предложили то, что мало кто догадывается сделать. Чтобы избавиться от крыс в саду, некоторые принимают ряд мер, чтобы привлечь сов.

"Совы. Если у вас проблемы с крысами, используйте местные деревья и, возможно, сделайте дом для совы. Они придут и, скорее всего, не уйдут, пока не закончится еда", - написал один из пользователей.

Сова является естественным хищником, который охотится на крыс, подобно кошкам и лисам. Если привлечь сов в свой сад, то можно будет заметить, что популяция крыс значительно уменьшится.

Установить гнездовой ящик для совы - лучший выбор, когда вы пытаетесь привлечь их в свой сад, отмечается в издании. Такой ящик должен включать в себя достаточное укрытие для совы, а также еду и воду. Этих птиц особенно привлекают сады с открытыми зелеными насаждениями, которые подходят для ловли грызунов.

Также важно держаться подальше от использования крысиного яда, если вы хотите привлечь сов в свой сад. Поскольку совы едят крыс, они часто глотают этот яд. Скорее пусть совы позаботятся о крысах вместо вас, пишет издание.

В то же время в издании отмечают, что хотя совы являются естественными хищниками, которые ловят крыс, коты также являются хищниками, и приобретение кота может быть более жизнеспособным решением проблемы с крысами, если трудно привлечь сов.

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