Можно остаться без урожая: какой картофель нельзя сажать в Украине

Вы узнаете:
- Какой самый лучший картофель для посадки
- Какой картофель нельзя сажать
С каждым годом погода становится все жарче, что затрудняет выращивание картофеля. Однако есть сорта, которые могут выдержать экстремальные условия и обеспечить высокий урожай. Профессиональная садовод Татьяна Рыбаченко в своем видео на YouTube поделилась своим опытом выращивания картофеля в жару и рассказала о четырех лучших сортах, которые она выбрала для следующего сезона.
Главред выяснил, какой лучший сорт картофеля в Украине.
Какой самый лучший картофель для посадки
Этот ранний сорт позволяет получить урожай уже на 50-55 день после посадки. Кристина имеет темно-красную кожуру, кремовую мякоть и высокое содержание крахмала, что делает ее идеальной для варки и жарки.
- Устойчивость к фитофторозу, парше
- Урожайность: до 15 крупных клубней с куста
- Особенность: прекрасно сохраняется в течение зимы
"Кристина - это идеальный вариант для тех, кто хочет получить высокий урожай в короткий период и не боится жары", - отмечает Татьяна Рыбаченко.
Какой картофель легче всего выращивать
Ривьера - это ультраранний сорт, который позволяет получить первые клубни уже через 35 дней после посадки. Один куст дает до 17 клубней весом 100-180 г. Картофель имеет светло-желтую кожуру и мякоть, не разваривается и хорошо подходит для жарки.
- Устойчивость к вирусам, фитофторозу
- Урожайность: возможность двух урожаев за сезон
- Особенность: подходит для выращивания под пленкой
"Этот сорт прекрасно переносит жару, что позволяет получить урожай даже в самые жаркие периоды", - объясняет садовод.
Какой картофель дает самую высокую урожайность
Голландский сорт Ариель созревает за 65-70 дней, а первую копку можно делать уже через 45 дней после всходов. Он адаптирован к различным условиям почвы и климата и хорошо переносит жару.
- Устойчивость: засухоустойчивость
- Урожайность: до 1000 ц/га
- Особенность: высокое качество клубней
Смотрите видео о том, какой сорт картофеля самый вкусный и самый урожайный:
"На одном кусте вырастает до 15 клубней, а урожайность этого сорта действительно впечатляет", - комментирует эксперт.
Как выглядит картофель Бела Роса - какой сорт картофеля созревает на 40 день после посадки
Белла Роса созревает за 45-55 дней и дает урожай до 400 ц/га. Ярко-красные клубни хорошо хранятся, имеют превосходный вкус и не меняют цвет при варке.
- Устойчивость к раку картофеля, нематоде, мозаике, фитофторозу
- Урожайность: до 400 ц/га
- Особенность: хорошо переносит жару
"Этот сорт - отличный выбор для тех, кто хочет получить качественный урожай даже в засушливые годы", - советует Татьяна Рыбаченко.
Опытные огородники предостерегают: некоторые сорта картофеля особенно уязвимы к болезням, что может значительно снизить урожайность. Новости.LIVE рассказывают, каких сортов стоит избегать и почему.
Какой картофель нельзя сажать
Одним из самых опасных заболеваний картофеля является парша. Выявить ее во время выращивания практически невозможно - проявляется она уже после сбора урожая. Именно поэтому не рекомендуется сажать сорта с тонкой кожурой или красноватым оттенком, которые особенно уязвимы к этой болезни.
Худшие сорта картофеля в Украине - какие худшие сорта картофеля для посадки
"Загадка" - ранний сорт, который имеет неплохие вкусовые качества, но плохо противостоит фитофторозу и альтернариозу. Особенно уязвим к сухой фузариозной гнили.
"Невская стандарт" - среднеранний сорт с высоким урожаем и хорошей лежкостью. Однако он чувствителен к обламыванию перед посадкой.
Вам также может быть интересно:
- Почему не надо перекапывать огород: назван неожиданный секрет рекордного урожая
- Вырывать вручную больше не надо: названо лучшее средство от сорняков без химии
- Урожай побьет все рекорды: сколько картофелин бросать в лунку при посадке
Что известно о Татьяне Рыбаченко
Татьяна Рыбаченко - украинский фермер и автор YouTube-канала "Татьяна Рыбаченко", где она делится своим опытом ведения мини-фермы на участке площадью 8,5 соток в черте города. На своем канале Татьяна публикует видео с результатами экспериментов и наработок в сфере фермерства, предоставляя полезные советы по выращиванию растений и уходу за животными. Аудитория ее канала - более 7 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред