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Можно остаться без урожая: какой картофель нельзя сажать в Украине

Юрий Берендий
13 марта 2025, 20:48
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Выбор сорта картофеля - ключ к высокому урожаю, профессиональная садовод рекомендует лучшие сорта, которые выдерживают жару и дают стабильный урожай.
Можно остаться без урожая: какой картофель нельзя сажать в Украине
Какой картофель нельзя сажать - какие лучшие и худшие сорта картофеля / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой самый лучший картофель для посадки
  • Какой картофель нельзя сажать

С каждым годом погода становится все жарче, что затрудняет выращивание картофеля. Однако есть сорта, которые могут выдержать экстремальные условия и обеспечить высокий урожай. Профессиональная садовод Татьяна Рыбаченко в своем видео на YouTube поделилась своим опытом выращивания картофеля в жару и рассказала о четырех лучших сортах, которые она выбрала для следующего сезона.

Главред выяснил, какой лучший сорт картофеля в Украине.

Какой самый лучший картофель для посадки

Этот ранний сорт позволяет получить урожай уже на 50-55 день после посадки. Кристина имеет темно-красную кожуру, кремовую мякоть и высокое содержание крахмала, что делает ее идеальной для варки и жарки.

  • Устойчивость к фитофторозу, парше
  • Урожайность: до 15 крупных клубней с куста
  • Особенность: прекрасно сохраняется в течение зимы

"Кристина - это идеальный вариант для тех, кто хочет получить высокий урожай в короткий период и не боится жары", - отмечает Татьяна Рыбаченко.

Какой картофель легче всего выращивать

Ривьера - это ультраранний сорт, который позволяет получить первые клубни уже через 35 дней после посадки. Один куст дает до 17 клубней весом 100-180 г. Картофель имеет светло-желтую кожуру и мякоть, не разваривается и хорошо подходит для жарки.

  • Устойчивость к вирусам, фитофторозу
  • Урожайность: возможность двух урожаев за сезон
  • Особенность: подходит для выращивания под пленкой

"Этот сорт прекрасно переносит жару, что позволяет получить урожай даже в самые жаркие периоды", - объясняет садовод.

Какой картофель дает самую высокую урожайность

Голландский сорт Ариель созревает за 65-70 дней, а первую копку можно делать уже через 45 дней после всходов. Он адаптирован к различным условиям почвы и климата и хорошо переносит жару.

  • Устойчивость: засухоустойчивость
  • Урожайность: до 1000 ц/га
  • Особенность: высокое качество клубней

Смотрите видео о том, какой сорт картофеля самый вкусный и самый урожайный:

"На одном кусте вырастает до 15 клубней, а урожайность этого сорта действительно впечатляет", - комментирует эксперт.

Как выглядит картофель Бела Роса - какой сорт картофеля созревает на 40 день после посадки

Белла Роса созревает за 45-55 дней и дает урожай до 400 ц/га. Ярко-красные клубни хорошо хранятся, имеют превосходный вкус и не меняют цвет при варке.

  • Устойчивость к раку картофеля, нематоде, мозаике, фитофторозу
  • Урожайность: до 400 ц/га
  • Особенность: хорошо переносит жару

"Этот сорт - отличный выбор для тех, кто хочет получить качественный урожай даже в засушливые годы", - советует Татьяна Рыбаченко.

Опытные огородники предостерегают: некоторые сорта картофеля особенно уязвимы к болезням, что может значительно снизить урожайность. Новости.LIVE рассказывают, каких сортов стоит избегать и почему.

Какой картофель нельзя сажать

Одним из самых опасных заболеваний картофеля является парша. Выявить ее во время выращивания практически невозможно - проявляется она уже после сбора урожая. Именно поэтому не рекомендуется сажать сорта с тонкой кожурой или красноватым оттенком, которые особенно уязвимы к этой болезни.

Худшие сорта картофеля в Украине - какие худшие сорта картофеля для посадки

"Загадка" - ранний сорт, который имеет неплохие вкусовые качества, но плохо противостоит фитофторозу и альтернариозу. Особенно уязвим к сухой фузариозной гнили.

"Невская стандарт" - среднеранний сорт с высоким урожаем и хорошей лежкостью. Однако он чувствителен к обламыванию перед посадкой.

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Что известно о Татьяне Рыбаченко

Татьяна Рыбаченко - украинский фермер и автор YouTube-канала "Татьяна Рыбаченко", где она делится своим опытом ведения мини-фермы на участке площадью 8,5 соток в черте города. На своем канале Татьяна публикует видео с результатами экспериментов и наработок в сфере фермерства, предоставляя полезные советы по выращиванию растений и уходу за животными. Аудитория ее канала - более 7 тысяч пользователей.

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